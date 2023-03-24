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Переход на летнее время 2023: как перевести часы на телефоне и ноутбуке

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
26 марта Украина перейдет на летнее время Новость обновлена 24 марта 2023, 12:00
26 марта Украина перейдет на летнее время. Фото pixabay.com

Смартфоны в основном переходят на летнее время автоматически

В Украине в ночь с 25 на 26 марта произойдет перевод часов на летнее время. Стрелки нужно будет перевести на один час вперед — на четыре часа. Рассказываем, нужно ли переводить часы вручную на телефоне и компьютере.

Если у вас механические часы, вы можете сделать это вручную. Лучше сделать это накануне, чтобы проснуться и увидеть уже правильное время. Что касается электронных устройств – мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков и компьютеров – в основном они переходят на летнее время автоматически. Но не все гаджеты.

Как перевести время на телефоне

На данный момент девайсы на базе Android и iOS переходят на летнее/зимнее время сами. Только стоит заранее проверить в настройках меню "Дата и время" и убедиться, что на смартфоне установлена автоматическая установка времени.

Если вы пользуетесь кнопочным телефоном, который не подключен к интернету, то система не сможет перевести часы самостоятельно. Для этого нужно зайти в "Настройки" и выбрать подходящее меню даты и времени.

Как перевести время на ноутбуке, ПК

Компьютеры и ноутбуки переводят часы автоматически. Это касается любой операционной системы — как Windows, так и IOS. Чтобы убедиться, что функция автоматического перевода часов включена, на панели задач Windows щелкните правой кнопкой мыши на часах и выберите меню "Настроить дату и время". В открывшемся окне вы увидите два пункта:

  • Установка времени автоматически.
  • Установка часового пояса автоматически.

Оба переключателя должны быть активны.

Вокруг традиции перехода с зимнего на летнее время (и наоборот) возникают споры. Медики часто могут утверждать, что такая привычка нарушает биоритмы человека. Ранее "Телеграф" писал, как уменьшить вред здоровью от перехода на летнее время.

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#Часы #Смартфоны #Ноутбук #Перевод часов #Перевод часов в Украине