Переход на летнее время 2023: как перевести часы на телефоне и ноутбуке
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Смартфоны в основном переходят на летнее время автоматически
В Украине в ночь с 25 на 26 марта произойдет перевод часов на летнее время. Стрелки нужно будет перевести на один час вперед — на четыре часа. Рассказываем, нужно ли переводить часы вручную на телефоне и компьютере.
Если у вас механические часы, вы можете сделать это вручную. Лучше сделать это накануне, чтобы проснуться и увидеть уже правильное время. Что касается электронных устройств – мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков и компьютеров – в основном они переходят на летнее время автоматически. Но не все гаджеты.
Как перевести время на телефоне
На данный момент девайсы на базе Android и iOS переходят на летнее/зимнее время сами. Только стоит заранее проверить в настройках меню "Дата и время" и убедиться, что на смартфоне установлена автоматическая установка времени.
Если вы пользуетесь кнопочным телефоном, который не подключен к интернету, то система не сможет перевести часы самостоятельно. Для этого нужно зайти в "Настройки" и выбрать подходящее меню даты и времени.
Как перевести время на ноутбуке, ПК
Компьютеры и ноутбуки переводят часы автоматически. Это касается любой операционной системы — как Windows, так и IOS. Чтобы убедиться, что функция автоматического перевода часов включена, на панели задач Windows щелкните правой кнопкой мыши на часах и выберите меню "Настроить дату и время". В открывшемся окне вы увидите два пункта:
- Установка времени автоматически.
- Установка часового пояса автоматически.
Оба переключателя должны быть активны.
Вокруг традиции перехода с зимнего на летнее время (и наоборот) возникают споры. Медики часто могут утверждать, что такая привычка нарушает биоритмы человека. Ранее "Телеграф" писал, как уменьшить вред здоровью от перехода на летнее время.