Перехід на літній час 2023: коли переводимо годинник на одну годину вперед

Переведення годинників завжди відбувається у березні

Щороку у березні Україна переходить з так званого "зимового часу" на "літній". У цей день стрілку годинника потрібно перевести на одну годину вперед. Тобто, цей день має не 24 години, а лише 23. А оскільки за календарем уже почалася весна, до цієї дати лишається все менше часу.

Якого числа будемо переводити годинники у 2023 році, вирішив розповісти "Телеграф". Також ми пояснимо, навіщо взагалі вигадали переведення годинників.

Перехід на літній час 2023

Цьогоріч на літній час Україна традиційно переходитиме в останню неділю березня. Це буде ніч з 25-го на 26 березня. Переведення годинників відбувається о 3-ій годині ночі. Тобто, у неділю 03:00 перетвориться на 04:00.

Навіщо ми переводимо годинники

Робиться це, щоб адаптувати робочі години під світловий день: аби в працівників була змога раніше починати роботу і довше працювати. Ще одна вагома причина, через яку ми вже багато років змушені двічі на рік переводити стрілки годинника, — економія енергії.

Переведення годинників двічі на рік, між іншим, здійснюють згідно з постановою КМУ №509 від 13 травня 1996 року "Про порядок числення часу на території України". Це правило вже неодноразово намагалися скасувати, як і в Євросоюзі, однак згоди нардепи з цього приводу поки що не дійшли. Зауважимо, що Ужгород і Харків мають один і той же час на годиннику, але астрономічний час у них відрізняється майже на годину (як і в інших крайніх східних та західних точках України).

Раніше ми розповідали, скільки вихідних буде у березні. Зокрема, чи варто розраховувати на додаткові неробочі дні.