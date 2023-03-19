Коли у 2023 році відзначається Благовіщення: дата і що заборонено робити у свято

Благовіщення — одне з нерухомих церковних свят

Щороку 7 квітня православні християни східного обряду відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці. Своєю чергою, християни західного обряду святкують Благовіщення за григоріанським календарем 25 березня, яке цього року випадає на суботу. Благовіщення, яке буквально означає благу звістку, — одне з нерухомих церковних свят.

Церковне свято вважається третім за значимістю церковним святом після Великодня та Різдва, і одним з найважливіших, яке належить до дванадесятих. Вважається, що в цей день перед Дівою Марією постав архангел Гавриїл і сповістив, що вона народить сина Божого Ісуса Христа.

Цього дня церква дозволяє ослаблення правил Великого посту. Дозволяється вживати рибу, але якщо свято не випадає на Страсний тиждень, який у 2023 році триває з 10 по 15 квітня. Наступного дня відзначається Великдень.

Що не можна робити на Благовіщення у 2023 році

Шити, в’язати, вишивати.

Виконувати тяжку працю.

Давати в борг.

Вінчатися.

Злословити, сваритися.

Заплітати коси.

Раніше "Телеграф" розповідав, на які дні у 2023 році будуть припадати головні християнські свята через зміни у церковному календарі.