Рус

Як налаштувати перехід на літній час на комп’ютерах та телефонах

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
95
Стрілки годинника переводять на одну годину вперед Новина оновлена 26 березня 2022, 21:53
Стрілки годинника переводять на одну годину вперед

Україна вкотре переходить на літній час

Україна в ніч на 27 березня переходить на літній час, у зв’язку з чим стрілки годинника будуть переведені на годину вперед. Механічний годинник при цьому варто перевести вручну о 3:00, а час на всіх сучасних гаджетах буде переведено автоматично.

Якщо ж на вашому комп’ютері час не перевелося, варто перевірити, чи включена у вас така опція.

На Windows 7 для цього варто клацнути на годиннику на робочому столі та вибрати там пункт "Зміна налаштувань дати та часу".

Після цього у вікні варто натиснути на кнопку "Змінити часовий пояс" і там перевірити, чи варто галочка навпроти пункту "Автоматично переходити на літній час і назад".

У Windows 10 процедура виглядає ще простіше. Необхідно клацнути на годинник на робочому столі, а потім натиснути на пункт "Параметри дати та часу".

Потім варто знайти слайдер "Автоматично переходити на літній час і назад" та переконатися, що він увімкнений.

Якщо подібна проблема виникла на мобільних телефонах на ОС Android, необхідно зайти в "Налаштування" і вибрати там пункт "Загальні налаштування", після чого вибрати пункт "Дата і час" і переконатися, що функція "Автовизначення часу" активна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як уникнути неприємних наслідків для організму після переведення годинника і як змусити себе і дітей прокидатися на годину раніше.

Теги:
#Україна #Переведення годинника #Літній час
Джозеф Байден у Варшаві
Політика
Путін — м’ясник та затяжна війна з росією: 8 головних заяв Байдена у Варшаві
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Джозеф Байден у Варшаві
Путін — м’ясник та затяжна війна з росією: 8 головних заяв Байдена у Варшаві
Дата публікації
Категорія
Нагірний Карабах
У Карабаху вводять воєнний стан: росія заявляє про наступ Азербайджану
Дата публікації
Категорія
По Львову ударили ракетами
У Львові пожежа після ракетного удару: нові відео
Дата публікації
Категорія
Війська протиповітряної оборони України
"Напоролися на вогонь ППО": українські зенітники знищили бомбардувальник та безпілотник ворога
Дата публікації
Категорія
Війна триває вже 31 день
Війна — день 31: путін тягне в Україну війська з Грузії, але окупанти масово відмовляються воювати