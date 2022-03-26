Як налаштувати перехід на літній час на комп’ютерах та телефонах

Україна вкотре переходить на літній час

Україна в ніч на 27 березня переходить на літній час, у зв’язку з чим стрілки годинника будуть переведені на годину вперед. Механічний годинник при цьому варто перевести вручну о 3:00, а час на всіх сучасних гаджетах буде переведено автоматично.

Якщо ж на вашому комп’ютері час не перевелося, варто перевірити, чи включена у вас така опція.

На Windows 7 для цього варто клацнути на годиннику на робочому столі та вибрати там пункт "Зміна налаштувань дати та часу".

Після цього у вікні варто натиснути на кнопку "Змінити часовий пояс" і там перевірити, чи варто галочка навпроти пункту "Автоматично переходити на літній час і назад".

У Windows 10 процедура виглядає ще простіше. Необхідно клацнути на годинник на робочому столі, а потім натиснути на пункт "Параметри дати та часу".

Потім варто знайти слайдер "Автоматично переходити на літній час і назад" та переконатися, що він увімкнений.

Якщо подібна проблема виникла на мобільних телефонах на ОС Android, необхідно зайти в "Налаштування" і вибрати там пункт "Загальні налаштування", після чого вибрати пункт "Дата і час" і переконатися, що функція "Автовизначення часу" активна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як уникнути неприємних наслідків для організму після переведення годинника і як змусити себе і дітей прокидатися на годину раніше.