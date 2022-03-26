Не забудьте перевести годинник: коли і навіщо українці переходять на літній час

Українцям доведеться просинатися раніше, адже ніч стане коротшою, а день – довшим

Вже за звичною традицією в останню неділю березня Україна переходитиме на літній час, тож жителям країни необхідно буде перевести стрілки своїх годинників на одну годину вперед. Що стосується сучасних гаджетів: телефонів, планшетів і комп'ютерів, то переведення часу в них відбувається автоматично.

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Коли переводити годинник

Згідно із постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року щодо порядку обчислення часу на території України, перехід на літній час у 2022 році відбуватиметься вже цими вихідними, у ніч з 27 на 28 березня. О 3:00 годині ночі українцям потрібно перемістити стрілки на одну годину вперед.

Для чого ми переводимо стрілки

Сезонне переведення годинників обґрунтовуються необхідністю подовження робочого дня при меншому використанні штучного освітлення.

Що стосується теми переходу України на зимовий і літній час, то вона вже багато років викликає велику кількість суперечок, а багато країн вже встигли відмовитися від цієї практики.

Варто також відзначити, що на думку вчених, людський організм набагато легше переносить перехід на зимовий час, ніж на літній. Вперше стрілки годинника були переведені в 1981 році й з того часу щороку українці переводять їх у кінці березня — на годину вперед і в кінці жовтня — на годину назад.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у минулому, 2021 році, Верховна Рада України вже підіймала питання щодо сезонного переводу годинників та ставила його на голосування парламентарів, проте пізніше відповідний закон все ж вирішили відправити на доопрацювання.