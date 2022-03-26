Не забудьте перевести часы: когда и зачем украинцы переходят на летнее время

Украинцам придется просыпаться раньше, ведь ночь станет короче, а день – длиннее

Уже по привычной традиции в последнее воскресенье марта Украина будет переходить на летнее время, так что жителям страны необходимо будет перевести стрелки своих часов на один час вперед. Что касается современных гаджетов: телефонов, планшетов и компьютеров, то перевод времени у них происходит автоматически.

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Когда переводить часы

Согласно постановлению Кабинета министров от 13 мая 1996 года о порядке исчисления времени на территории Украины, переход на летнее время в 2022 году будет происходить уже в эти выходные, в ночь с 27 на 28 марта.

Так, в 3:00 часа ночи украинцам нужно переместить стрелки на один час вперед.

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Для чего мы переводим стрелки

Сезонный перевод часов обосновывается необходимостью удлинения рабочего дня при меньшем использовании искусственного освещения.

Что касается темы перехода Украины на зимнее и летнее время, то она уже много лет вызывает множество споров, а многие страны уже успели отказаться от этой практики.

Следует также отметить, что по мнению ученых, человеческий организм гораздо легче переносит переход на зимнее время, чем на летнее. Впервые стрелки часов были переведены в 1981 году и с тех пор дважды в год украинцы переводят их в конце марта — на час вперед, и в конце октября — на час назад.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в прошлом, 2021 году, Верховная Рада Украины уже поднимала вопрос о сезонном переводе часов и ставила его на голосование парламентариев, однако позже соответствующий закон все же решили отправить на доработку.