Когда в 2023 году отмечается Благовещение: дата и что запрещено делать в праздник

Благовещение — один из неподвижных церковных праздников

Ежегодно 7 апреля православные христиане восточного обряда отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. В свою очередь, христиане западного обряда празднуют Благовещение по григорианскому календарю 25 марта, которое в этом году выпадает на субботу. Благовещение, которое буквально означает благую весть, — один из неподвижных церковных праздников.

Церковный праздник считается третьим по значимости церковным праздником после Пасхи и Рождества, и одним из самых важных, который принадлежит к числу двунадесятых. Считается, что в этот день перед Девой Марией предстал архангел Гавриил и возвестил, что она родит сына Божьего Иисуса Христа.

В этот день церковь разрешает ослабление правил Великого поста. Разрешается употреблять рыбу, но если праздник не выпадает на Страстную неделю, которая в 2023 году длится с 10 по 15 апреля. На следующие день отмечается Пасха.

Что нельзя делать на Благовещение в 2023 году

Шить, вязать, вышивать.

Выполнять тяжелый труд.

Давать взаймы.

Венчаться.

Злословить, ссориться, ругаться.

Заплетать косы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, на какие дни в 2023 году будут приходиться главные христианские праздники из-за изменений в церковном календаре.