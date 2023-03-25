Комендантська година у Києві скорочується. Що зміниться і як ходитиме транспорт

Збільшиться і час роботи метро та час продажу алкоголю

З неділі, 26 березня, у Києві скорочують комендантську годину, відповідно до рішення міської військової адміністрації. Це має зробити столицю комфортнішою для мешканців та дозволити вільніше пересуватися містом.

"Телеграф" розповідає про головні зміни:

Коли комендантська година у Києві

За старою системою, комендантська година діяла з 23:00 до 05:00. Але з 26 березня перебувати на вулиці можна на годину довше, обмеження скоротили до проміжку з 00:00 і до 05:00. Такі правила діятимуть у Києві та на всій території Київської області.

Під час комендантської години, як і раніше, заборонено:

перебувати на вулиці та в інших громадських місцях,

переміщатися транспортом або пішки.

Все ще можна виходити на вулицю для того, аби спуститися в укриття під час повітряної тривоги.

Пересуватися містом під час комендантської години можуть працівники критичної інфраструктури зі спецперепустками встановленого зразка та документом, що посвідчує особу.

Як працюватиме метро

Громадський транспорт Києва, тобто, метро, усі автобуси, тролейбуси й трамваї збільшать свій час роботи на годину вранці та на 30 хв – ввечері.

З 26 березня графік роботи громадського транспорту буде таким:

наземний громадський транспорт — 05:30-23:30;

метрополітен — 06:00-23:00;

фунікулер — 07:00-22:00.

Що стосується роботи метро — станції зачиняються у різний час з урахуванням проходження останніх поїздів на лініях. Інтервал руху поїздів складає 4-5 хвилин у години пік, 8-10 хвилин в інший час.

Зараз графік виглядатиме так:

Режим роботи метро на "зеленій" гілці

Режим роботи метро на "червоній" гілці

Режим роботи метро на "синій" гілці

Також з 1 квітня знову запрацює станція метро "Гідропарк", відкритим буде тільки вестибюль № 1. Але під час повітряних тривог станцію закриватимуть, а на "червоній" гілці потяги курсуватимуть від "Академмістечка" до "Арсенальної" (як і раніше).

Єдиною закритою станцією київської підземки залишиться "Дніпро".

Міжміські автобуси

Також більшість приміських та міжміських автобусних маршрутів Київщини працюватимуть довше. Так, пасажирські перевезення збільшать свій час роботи на 60 хвилин вранці та на 30 – ввечері.

Продаж алкоголю

З понеділка, 27 березня, у Києві алкоголь у магазинах і торговельних мережах дозволять продавати з 11:00 до 21:00. Раніше продаж був дозволений із 11:00 до 19:00.

Щодо Київської обл. — оперативний штаб ще на тому тижні рекомендував громадам регіону так само продовжити термін продажу алкоголю. Далі рішення за громадами.

Як повідомляв "Телеграф", в Україні в ніч з 25 на 26 березня відбудеться переведення годинника на літній час. Стрілки потрібно буде перевести на одну годину вперед — чотири години.