Украина перешла на летнее время: который сейчас час

Часы перевели на один час вперед

Этой ночью, 26 марта в 03:00, Украина перешла на летнее время. Все часы в стране перевели на час вперед.

Сделано это в соответствии с постановлением Кабмина.

Обычно в Украине на летнее время переход происходит в последнее воскресенье марта. В этом году переход пришелся именно на ночь с 25 на 26 марта. Возврат на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября в 4:00 утра. Тогда же часы переводят на час назад соответственно.

Многие украинцы после перевода стрелок сомневаются, все ли правильно они сделали. Ведь если ты перевел часы не туда, то можно опоздать на целый час. И хотя во время карантина спешить особо некуда, все привыкли понимать с точностью до минуты, какой сейчас час.

Обладатели гаджетов с подключением к интернету испытывают меньше трудностей. Смартфоны и ноутбуки сами переводят часы в зависимости от настроек часового пояса. Точное время можно узнать партнеров Google или на специальном сайте.

Украинские мобильные операторы придумали простой и элегантный способ узнать, какой сейчас час. Для этого нужно отправить USSD запрос вида — *160#

Для этого не нужен интернет, ни деньги на счету. Не важно какой у вас оператор вы получите ответ в виде точного времени, даты и дня недели.

В последнее воскресенье октября часы переводятся наоборот — на час назад. Тогда способ проверить, какой сейчас час, тоже пригодится.

Ученые отмечают, что перевод стрелок часов может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых и иммунных заболеваний, так как они изменяют биологический ритм человека. Недостаток сна и изменение режима также могут стать причиной стрессов. Поэтому важно заранее эмоционально подготовиться к переводу часов на летнее время.

Вот несколько рекомендаций, которых можно придерживаться, чтобы влияние перевода было меньше:

смена режима сна – лучше всего начинать изменять режим сна за две недели до 26 марта;

прогулки на свежем воздухе – так вы сможете насытить мозг кислородом;

утром разминайте мышцы – физические упражнения помогут просыпаться свежими и в хорошем настроении;

отрегулирование завтрака – утром лучше потреблять сытную пищу, чтобы запустить организм.

Напомним, ежесезонный переход с летнего на зимнее время и наоборот законодательно закреплен в Украине с 1996 года. Цель такой задумки – сэкономить электроэнергию. Медики же не уверены в пользе данной практики на организм человека, ведь такая привычка может негативно влиять на наши биоритмы.