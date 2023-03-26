Україна перейшла на літній час: котра зараз година

Годинник перевели на одну годину вперед

Цієї ночі, 26 березня, о 03:00 Україна перейшла на літній час. Всі годинники в країні перевели на одну годину вперед.

Зроблено це відповідно до постанови Кабміну.

Зазвичай в Україні на літній час перехід відбувається в останню неділю березня. Цього року перехід припав саме на ніч з 25 на 26 березня. Повернення на зимовий час відбувається в останню неділю жовтня о 4:00 ранку. Тоді ж годинник переводять на годину назад відповідно.

Багато українців після переведення стрілок сумніваються, чи правильно вони зробили. Адже якщо ти перевів годинник не туди, то можна запізнитись на цілу годину.

Власники гаджетів із підключенням до інтернету зазнають менше труднощів. Смартфони та ноутбуки самі переводять годинник залежно від налаштувань часового поясу. Точний час можна дізнатись у партнерів Google або на спеціальному сайті.

Українські мобільні оператори придумали простий і елегантний спосіб дізнатися, яка зараз година. Для цього потрібно відправити USSD запит виду *160#

Для цього не потрібний інтернет, ні гроші на рахунку. Не важливо, який у вас оператор, ви отримаєте відповідь у вигляді точного часу, дати і дня тижня.

В останню неділю жовтня годинник переводиться навпаки — на годину тому. Тоді спосіб перевірити, яка зараз година, теж знадобиться.

Вчені відзначають, що переведення стрілок годинника може спровокувати розвиток серцево-судинних та імунних захворювань, оскільки вони змінюють біологічний ритм людини. Нестача сну та зміна режиму також можуть стати причиною стресів. Тому важливо заздалегідь емоційно підготуватися до переведення годинника на літній час.

Ось кілька рекомендацій, яких можна дотримуватись, щоб вплив перекладу був меншим:

зміна режиму сну – краще починати змінювати режим сну за два тижні до 26 березня;

прогулянки на свіжому повітрі — так ви зможете наситити мозок киснем;

вранці розминайте м’язи – фізичні вправи допоможуть прокидатися свіжими та у гарному настрої;

відрегулювання сніданку — вранці краще споживати ситну їжу, щоб запустити організм.

Нагадаємо, щосезонний перехід із літнього на зимовий час та навпаки законодавчо закріплений в Україні з 1996 року. Мета такого задуму – заощадити електроенергію. Медики ж не впевнені у користі цієї практики на організм людини, адже така звичка може негативно впливати на наші біоритми.