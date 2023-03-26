Купить алкоголь в Киеве теперь проще: что изменилось с 27 марта

Действовать график будет на два часа дольше

В Киеве меняется продолжительность комендантского часа и вместе с этим определенные графики жизни. В частности, среди них — график работы метрополитена. Новая продолжительность комендантского часа с 00:00 до 05:00.

Как выяснил "Телеграф", меняется и другой график — время продажи алкогольных напитков. Вступит в силу 27 марта, в понедельник.

Купить питье с градусом можно будет на два часа дольше — время продаж в магазинах и торговых сетях продлили до 21:00. Так что на приобретение алкоголя у желающих есть 10 часов в течение дня. Продажа открывается с 11:00. Раньше он начинался в то же время, но заканчивался в 19 часов.

В Киевской области решение о продлении времени продажи алкоголя возложено на каждое общество отдельно. Рекомендация для общин Киевской области от оперативного штаба на продление сроков продаж алкоголя была предоставлена еще на прошлой неделе.

С основными изменениями в работе транспорта можно ознакомиться в материале "Телеграфа": Что меняется с сокращением комендантского часа и как будет ходить транспорт

Как сообщалось ранее, в Киеве меняют названия улицы и другие объекты. Столица избавляется от названий, связанных с россией или советщиной.