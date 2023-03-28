Цены на алкоголь снова подскочили: что подорожало больше всего

Потеряло в цене среди алкоголя только вино

В Украине продолжается незначительное удорожание популярных продуктов. Решили не отставать и производители алкогольных товаров, о чем свидетельствует мартовская стоимость водки и пива. Единственная позиция среди крепких напитков, несколько потерявшая в цене за последний месяц — это вино. Его средняя стоимость снизилась на 3,57%.

Детальнее о ситуации на рынке алкоголя сообщает портал "Минфин". Общий индекс потребительских цен в этой категории товаров за март составил 101,46%. Всего за четыре недели стоимость напитков выросла на 1,46%.

Специалисты подчеркивают, что в феврале 2023-го повышение цен на крепкие напитки было меньше всего 1,07%. Причины очередного скачка цен не сообщаются.

Цены на алкоголь в Украине в марте 2023

Больше всего в марте изменилась стоимость водки. В среднем, этот напиток подорожал с началом весны на 5,37%. Так, за пол-литровую бутылку "Хлебного дара" сейчас придется выложить не менее 120,11 грн.

Немного отстает от водки пиво, которое по-прежнему держится в перечне популярных напитков среди разных категорий граждан. За март цены на него выросли на 2,02%. За 0,5 л светлого пива сейчас просят около 23,07 грн, а темное традиционно получится дороже: 26,71 грн за пол литра.

Как уже отмечалось, цены упали только на вино — где-то на 3,57%. Это приятная новость, учитывая стоимость этого напитка в феврале. Тогда за бутылку вина в среднем приходилось переплачивать на 4,24%. На примере марки Vardiani Пиросмани специалисты утверждают, что 0,75 мл красного вина в настоящее время в среднем просят 105,27 грн.

Напомним, что в Украине размышляют о вероятном изменении продажи алкогольных и табачных изделий для противостояния с теневым рынком. В частности, для этого типа товаров могут ввести исключительно безналичный расчет.

Также "Телеграф" писал о том, как изменились правила "сухого закона" в Киеве с 27 марта. Теперь алкоголь в столице купить гораздо легче.