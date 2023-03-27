В ближайшее время в Украине подорожают продукты, которые покупает каждый

Несколько факторов будут влиять на формирование цен на продукты

С начала марта в Украине подорожали многие популярные у покупателей продукты. В ближайшее время цены на некоторые из них взлетят, а еще часть станет дешевле. Влиять на изменение стоимости будут сразу несколько факторов.

Так, до конца весны могут подорожать огурцы, помидоры, свинина и молочная продукция. Такой прогноз сделал аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павел Мартышев, передает OBOZREVATEL.

"Цены на огурцы и помидоры растут, поскольку есть проблема с тепличными хозяйствами. Очень высокая цена газа, электроэнергии – это все дает эффект повышения себестоимости. Еще есть одна проблема. В Херсонской области очень много выращивалось овощей, особенно в районе Новой Каховки, там где еще сейчас русня. Сезон овощей начинается уже скоро. С другой стороны, есть капуста, картофель, на который цены особо не повышаются, потому что у нас этого много", – сказал эксперт.

Большинство продуктов будет дорожать, поскольку в стране продовольственная инфляция. Но в то же время, по словам эксперта, курятина, яйца, мука, хлеб и гречка в ближайшие месяцы, наоборот, станут дешевле.

"Свинина будет дорожать, потому что дорогие корма. Тем более у нас будет мало фуражных культур в этом году, мало кукурузы, которой мы кормим свиней. Опять-таки овощи, мясная группа и молочка будут дорожать, а не будут повышаться в цене – мука, хлеб и гречка", – подытожил Мартышев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что к Пасхе в Украине станут дороже некоторые продукты. Эксперты рассказали украинцам, что лучше закупить заранее и по более доступным ценам.