Цены вырастут на треть: до конца весны в Украине подорожают некоторые овощи

До конца весны цены не изменятся в меньшую сторону

В марте в Украине значительно взлетели цены на некоторые овощи. Однако до конца весны их стоимость может увеличиться еще на 30%. На это будут влиять сразу несколько факторов.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил председатель ОО "Украинская аграрная ассамблея" Александр Гапон.

По его словам, стоимость ранних овощей каждый год повышается весной, но в этом году есть несколько дополнительных причин, которые усугубляют ситуацию. Речь идет, в частности, о том, что 30% территорий, где выращивались тепличные овощи, сейчас потеряны. В связи с этим, помидоры, к примеру, везут в Украину из Испании и Израиля.

В то же время Турция ограничила экспорт этого овоща из-за недавнего землетрясения в стране. Все это сказывается на цене. При этом цены на помидоры, которые переваливают за 100 грн за килограмм, до лета не упадут.

"Я думаю, что цены до конца мая не изменятся в меньшую сторону. Я думаю, что рост еще будет на некоторые товары даже на 25-30%… это проблема: хранить их негде, даже закупки не было. Даже лук в этом году вырос, таких цен, как сейчас 50 грн, не было", — сказал он.

По словам Александра Гапона, еще одним фактором, который повлиял на рост цен, является отсутствие центров хранения овощей в Украине. Кроме того, не развивалось направление тепличных овощей, которые могли бы снизить цену. Он добавил, что даже до начала полномасштабной войны ориентация была на импортные овощи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине вновь изменились цены на куриные яйца. Стало известно, какая сейчас стоимость этого продукта в крупных украинских супермаркетах.