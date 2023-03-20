В Украине подорожали пять популярный овощей: какие сейчас цены в супермаркетах

Больше всего цены выросли на молодую капусту

На ряду с многими популярными продуктами, значительно подскочившими в цене в марте, оказались и пять овощей, которые покупает едва ли не каждый украинец. Речь идет о картофеле, луке, молодой капусте, огурцах и моркови. "Телеграф" рассказывает, какие на них сейчас цены в супермаркетах.

По данным портала Минфин, цены на овощи продолжают расти с каждым месяцем. Наиболее резкий скачок стоимости в марте произошел на молодую капусту. Овощ подорожал практически на 25 гривен. Также на 15 гривен в этом месяце в Украине стала дороже морковь.

Цены на лук в Украине

В начале весны выросли цены на репчатый лук. Сейчас овощ продают в среднем по 57,28 гривны га килограмм. В феврале его стоимость составляла 45,64.

Цены на морковь в Украине

В период с февраля по март этот популярный овощ подорожал в супермаркетах с 31,16 до 46,15 гривны. Таким образом, за месяц цена выросла на 15 гривен.

Цены на огурцы в Украине

Стоимость многих видов огурцов в этом месяца значительно снизилась. Однако тепличные огурцы все же выросли в цене за это время. Сейчас овощ продают по 124,90 грн, а месяцем ранее ценник на него был на уровне 105,89.

Цены на молодую капусту в Украине

В среднем молодую капусту сейчас продают в супермаркетах по цене 79,90. В прошлом месяце цена этого овоща составляла 55,26. Подорожала за этот период в Украине также и белокочанная капуста. Сейчас ее средняя цена составляет 25,39 грн, а ранее — 14,83.

Цены на картофель в Украине

В сравнении с вышеперечисленными овощами цены на картофель увеличилась совсем незначительно. Средняя его стоимость сейчас составляет 10,45 против 9,92, что была в прошлом месяце.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что к Пасхе в этом году в Украине подорожает ряд продуктов. Эксперты рассказали украинцам, чем лучше запастись заранее.