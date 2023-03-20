В Україні подорожчали п’ять популярних овочів: які зараз ціни у супермаркетах

Найбільше ціни виросли на молоду капусту

Разом із багатьма популярними продуктами, що значно підскочили в ціні в березні, опинилися й п’ять овочів, які купує чи не кожен українець. Йдеться про картоплю, цибулю, молоду капусту, огірки та моркву. "Телеграф" розповідає, які на них зараз ціни у супермаркетах.

За даними порталу Мінфін, ціни на овочі продовжують зростати з кожним місяцем. Найбільш різкий стрибок вартості у березні відбувся на молоду капусту. Овоч подорожчав практично на 25 гривень. Також на 15 гривень цього місяця в Україні стала дорожчою морква.

Ціни на цибулю

На початку весни зросли ціни на цибулю. Наразі овоч продають у середньому по 57,28 гривні га кілограм. У лютому його вартість становила 45,64.

Ціни на моркву

У період з лютого до березня цей популярний овоч подорожчав у супермаркетах з 31,16 до 46,15 гривні. Таким чином за місяць ціна зросла на 15 гривень.

Ціни на огірки в Україні

Вартість багатьох видів огірків цього місяця значно знизилася. Однак тепличні огірки все ж таки зросли в ціні за цей час. Наразі овоч продають по 124,90 грн, а місяцем раніше цінник на нього був на рівні 105,89.

Ціни на молоду капусту в Україні

У середньому молоду капусту зараз продають у супермаркетах за ціною 79,90. Минулого місяця ціна цього овочу становила 55,26. Подорожчала за цей період в Україні також білокачанна капуста. Нині її середня ціна становить 25,39 грн, а раніше — 14,83 грн.

Ціни на картоплю в Україні

У порівнянні з перерахованими овочами ціни на картоплю збільшилася зовсім незначно. Середня його вартість зараз становить 10,45 проти 9,92, що була минулого місяця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що до Великодня цього року в Україні подорожчає низка продуктів. Експерти розповіли українцям, чим краще запастися заздалегідь.