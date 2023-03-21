В Украине снова изменились цены на яйца: сколько сейчас стоит десяток

Кроме яиц изменились ценники и на растительное масло и муку

В украинских магазинах снова подорожали овощи. Однако они стали не единственным товаром, который прибавил в цене. Кроме картофеля, моркови и лука на рынках страны изменились ценники и на муку, растительное масло и куриные яйца.

Как пишет "Хвиля", ссылаясь на мониторинговые данные, десяток яиц торговой марки "Ясенсвит" в середине марта прибавили в цене 17 копеек. Теперь их можно приобрести за 74,16 грн.

Что касается упаковки в 30 штук, то она сейчас стоит 218,55 гривны.

В то же время десяток куриных яиц торговой марки "Наседка", наоборот, стали дешевле: с 73,60 они упали до 71,60 гривны за десять штук.

Напомним, что куриные яйца стали не единственным продуктом, повлекшим за собой появление скандала вокруг закупок Министерства обороны. В частности, в одной из воинских частей руководство приобрело для своих подопечных яблоки по цене вдвое выше рыночной. То есть за килограмм товара, который и так в последнее время дорожает на рынке Украины, выставлена цена в 51 гривен за один килограмм.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что к пасхальным праздникам в Украине могут увеличиться в цене еще несколько категорий популярных среди украинцев продуктов.