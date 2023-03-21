В Україні знову змінилася ціна яєць: скільки зараз коштує десяток

Крім яєць змінилися цінники й на олію та борошно

В українських магазинах знову подорожчали овочі. Однак вони стали не єдиним товаром, який додав у ціні. Крім картоплі, моркви та цибулі на ринках країни змінилися цінники й на борошно, олію та курячі яйця.

Як пише "Хвиля", посилаючись на моніторингові дані, десяток яєць торговельної марки "Ясенсвіт" у середині березня додали у ціні 17 копійок. Тепер їх можна придбати за 74,16 гривні.

Що стосується упаковки у 30 штук, то вона зараз коштує 218,55 гривні.

Водночас десяток курячих яєць торгової марки "Квочка", навпаки, стали дешевше: з 73,60 вони впали до 71,60 гривень за десять штук.

Нагадаємо, що курячі яйця стали не єдиним продуктом, який спричинив скандал навколо закупівель Міністерства оборони. Зокрема, в одній із військових частин керівництво придбало для своїх підопічних яблука за ціною вдвічі вищою за ринкову. Тобто за кілограм товару, який і так останнім часом дорожчає на ринку України, виставлено ціну в 51 гривень.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що до великодніх свят в Україні можуть подорожчати ще кілька популярних продуктів.