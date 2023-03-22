Ціни зростуть на третину: до кінця весни в Україні подорожчають деякі овочі

До кінця весни ціни не зміняться в меншу сторону

У березні в Україні значно злетіли ціни на деякі овочі. Однак до кінця весни їхня вартість може збільшитися ще на 30%. На це впливатимуть одразу кілька факторів.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова ГО "Українська аграрна асамблея" Олександр Гапон.

За його словами, вартість ранніх овочів щороку підвищується навесні, але цього року є кілька додаткових причин, які посилюють ситуацію. Йдеться, зокрема, про те, що 30% територій, де вирощувалися тепличні овочі, наразі втрачено. У зв’язку з цим помідори, наприклад, везуть в Україну з Іспанії та Ізраїлю.

Водночас Туреччина обмежила експорт цього овочу через нещодавній землетрус у країні. Все це позначається на ціні. При цьому ціни на помідори, які перевалюють за 100 грн за кілограм, до літа не впадуть.

"Я думаю, що ціни до кінця травня не зміняться в меншу сторону. Я думаю, що зростання ще буде на деякі товари навіть на 25-30%… це проблема: зберігати їх ніде, навіть закупівлі не було. Навіть цибуля цього року виросла, таких цін, як зараз 50 грн, не було", — сказав він.

За словами Олександра Гапона, ще одним фактором, що вплинув на зростання цін, є відсутність центрів зберігання овочів в Україні. Крім того, не розвивалося спрямування тепличних овочів, які могли б знизити ціну. Він додав, що навіть до початку повномасштабної війни орієнтація була на імпортні овочі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні знову змінилися ціни на курячі яйця. Стало відомо, яка зараз вартість цього продукту у великих українських супермаркетах.