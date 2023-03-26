Скачки́ цен на яйца: чего украинцам ждать к Пасхе и когда продукт начнет дешеветь

Аналитик сделала прогноз по ценам на яйца и рассказала, когда продукт упадет в цене

К Пасхе в Украине подорожает большое количество продуктов, в том числе и куриные яйца. Однако ждать резких изменений в цене на этот продукт украинцам не стоит, а уже после праздника стоимость яиц пойдет на спад.

Такой прогноз сделала аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин, передает РБК-Украина.

"Не стоит ожидать снижения цен на яйца в канун Пасхальных праздников, поскольку это все-таки период максимального спроса на данный продукт в течение года", — сказала она.

По словам Литвин, по самому оптимистичному прогнозу, цены на яйца к Пасхе останутся на прежнем уровне. А если рассматривать пессимистический прогноз, то продукт подорожает примерно на 10-15%.

"Все-таки в этом году очень высокая цена на данный продукт, и еще больший рост "не пропустит" покупательная способность украинцев", — отмечает эксперт.

После Пасхи, по мнению аналитика, цены на яйца будут постепенно снижаться. Причиной тому станет спад спроса на этот продукт и постепенное увеличение предложения от домохозяйств. Последние, к слову, производят около половины всего объёма в Украине.

"Уже в начале лета цена на яйца может снизиться на 30-35% от текущей цены, то есть составить 45-50 грн за 10 штук", — прогнозирует аналитик УКАБ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине продолжают расти цены на один из самых популярных у покупателей продуктов — гречку. Эксперты рассказали, чего дальше стоит ждать от цен на эту крупу.