Скачки́ цін на яйця: чого українцям чекати на Великдень і коли продукт почне дешевшати

Аналітик зробила прогноз щодо цін на яйця і розповіла, коли продукт впаде в ціні

До Великодня в Україні подорожчає велика кількість продуктів, у тому числі курячі яйця. Проте чекати на різкі зміни в ціні на цей продукт українцям не варто, а вже після свята вартість яєць піде на спад.

Такий прогноз зробила аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин, повідомляє РБК-Україна.

"Не варто очікувати зниження цін на яйця напередодні Великодніх свят, оскільки це все-таки період максимального попиту на цей продукт протягом року", — сказала вона.

За словами Литвин, за найоптимістичнішим прогнозом, ціни на яйця до Великодня залишаться на колишньому рівні. А якщо розглядати песимістичний прогноз, то продукт подорожчає приблизно 10-15%.

"Все-таки цього року дуже висока ціна на даний продукт, і ще більше зростання "не пропустить" купівельна спроможність українців", — зазначає експерт.

Після Великодня, на думку аналітика, ціни на яйця поступово знижуватимуться. Причиною цього стане спад попиту цей продукт і поступове збільшення пропозиції від домогосподарств. Останні, до речі, виробляють близько половини обсягу в Україні.

"Вже на початку літа ціна на яйця може знизитись на 30-35% від поточної ціни, тобто скласти 45-50 грн за 10 штук ", — прогнозує аналітик УКАБ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні продовжують зростати ціни на один із найпопулярніших у покупців продуктів — гречку. Експерти розповіли, чого далі варто чекати від цін на цю крупу.