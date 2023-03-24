Гречка продовжує дорожчати: чого українцям чекати від цін у 2023 році

За останній рік гречка подорожчала більш як на 16 гривень

У березні у великих українських супермаркетах значно злетіли ціни на овочі та на низку популярних продуктів, серед яких виявилася і гречка, що має великий попит у покупців. Експерти розповіли, чого варто очікувати від цін на цю крупу протягом 2023 року.

Вперше за кілька років в Україні зібрали врожай гречки, достатній для внутрішнього вжитку. Тому дефіцит цього товару вважається подоланим. Про це пише видання "Фокус".

Аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Роман Нейтер зазначає, що гречка має великий попит у покупців у нашій країні. До початку повномасштабного вторгнення аграрії надавали перевагу експортним культурам, відповідно, посівні площі під гречку скорочувалися і врожаю було недостатньо для задоволення внутрішнього попиту.

Після фактичної зупинки імпорту гречки під час російського вторгнення у 2022 році внутрішній ринок нашої країни відреагував підвищенням цін на цей продукт. За останній рік вартість гречки змінилася на більш як 16 гривень — з 50,48 у лютому минулого року до 66,80 у березні поточного року. Піком став серпень. Тоді ціна підскочила до 92,73, після чого почала з кожним місяцем знижуватись. Однак у березні знову було зафіксовано зростання цін.

Заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", виконавчий директор Північного міжрегіонального наукового центру НААН Олександр Нечипоренко прогнозує, що цьогорічні площі посівів більш ніж на 20% перевищать середній показник і цього буде достатньо, щоб задовольнити потреби країни.

Таким чином, на думку експертів, цього року різких стрибків цін на гречку в Україні не варто очікувати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що до Великодня, який у 2023 році в Україні святкують 16 квітня, подорожчає частина популярних продуктів. Експерти розповіли українцям, чим варто запастися заздалегідь.