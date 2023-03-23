В Україні подорожчали одразу два популярні продукти: які зараз ціни в супермаркетах

За останній місяць найбільше подорожчала свиняча лопатка

В Україні продовжують дорожчати популярні серед покупців продукти. У березні до цього списку також додалися сало та свинина. "Телеграф" розповідає, які зараз ціни у великих українських супермаркетах на ці два продукти.

За даними порталу Мінфін, у лютому поточного року було зафіксовано падіння цін на домашнє та солоне сало, а також на кілька видів свинини. З початку березня ціна на ці продукти почала зростати. Зазначимо, що за останній місяць найбільше в ціні змінилася свиняча лопатка. Кілограм м’яса став дорожчим практично на 13 гривень.

Ціни на сало в українських супермаркетах

У березні середня ціна на домашнє сало становить 189 гривень за кілограм, тоді як місяцем раніше його продавали за 186,86.

Солоне сало можна придбати за ціною 265,10. У лютому середня ціна товару становила 258,47.

Ціни на свинину в українських супермаркетах

Свиняча лопатка, яка подорожчала найбільше за останній місяць, зараз коштує в середньому 169,10. У лютому ціна цього виду м’яса складала 156,27. Таким чином, за місяць вартість товару зросла на 12,83.

Свиняча грудинка змінилася в ціні зі 168,13 до 172,10. Вартість за останній місяць зросла на 4 гривні.

Свинячий ошийок також став дорожчим у період з лютого по березень. Середня ціна на нього зараз 200,18. Зазначимо, що місяцем раніше його продавали за 192,04. Тобто вартість продукту змінилася майже на 8 гривень.

Свинячі ребра за місяць подорожчали у супермаркетах із 161,19 до 165,84 гривні за кілограм.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що цього року до Великодня в Україні можуть подорожчати багато продуктів, у тому числі м’ясо. Українцям розповіли, чим краще запастися заздалегідь.