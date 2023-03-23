В Украине подорожали сразу два популярных продукта: какие сейчас цены в супермаркетах

За последний месяц больше всего подорожала свиная лопатка

В Украине продолжают дорожать популярные среди покупателей продукты. В марте к этому списку также прибавились сало и свинина. "Телеграф" рассказывает, какие сейчас цены в крупных украинских супермаркетах на эти два продукта.

По данным портала Минфин, в феврале текущего года было зафиксировано падение цен на домашнее и соленое сало, а также на несколько видов свинины. С начала марта стоимость на эти продукты начала расти. Отметим, что за последний месяц больше всего в цене изменилась свиная лопатка. Килограмм мяса стал дороже практически на 13 гривен.

Цены на сало в украинских супермаркетах

В марте средняя цена на домашнее сало составляет 189 гривен за килограмм, в то время как месяцем ранее его продавали по 186,86.

Соленое сало можно приобрести по цене 265,10. В феврале средняя стоимость продукта составляла 258,47.

Цены на свинину в украинских супермаркетах

Свиная лопатка, которая подорожала больше всего за последний месяц, сейчас стоит в среднем 169,10. В феврале цена этого вида мяса составляла 156,27. Таким образом, за месяц стоимость продукта выросла на 12,83.

Свиная грудинка изменилась в цене со 168,13 до 172,10. Стоимость за последний месяц выросла на 4 гривны.

Свиной ошеек также стал дороже в период с февраля по март. Средняя цена на него сейчас 200,18. Отметим, что месяцем ранее его продавали по 192,04. То есть, стоимость продукта изменилась почти на 8 гривен.

Свиные ребра за месяц подорожали в супермаркетах со 161,19 до 165,84 гривны за килограмм.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в этом году к Пасхе в Украине могут подорожать многие продукты, в том числе и мясо. Украинцам рассказали, чем лучше запастись заранее.