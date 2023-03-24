Гречка продолжает дорожать: чего украинцам ждать от цен в 2023 году

За последний год гречка подорожала более чем на 16 гривен

В марте в крупных украинских супермаркетах значительно взлетели цены на овощи и на ряд популярных продуктов, среди которых оказалась и гречка, пользующаяся большим спросом у покупателей. Эксперты рассказали, чего стоит ожидать от цен на эту крупу в течение 2023 года.

Впервые за несколько лет в Украине собрали урожай гречки, достаточный для внутреннего потребления. Потому дефицит этого продукта можно считать преодоленным. Об этом пишет издание "Фокус".

Аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Роман Нейтер отмечает, что гречка пользуется большим спросом у покупателей в нашей стране. До начала полномасштабного вторжения аграрии предпочитали экспортные культуры, соответственно, посевные площади под гречку сокращались и урожая было недостаточно для удовлетворения внутреннего спроса.

После фактической остановки импорта гречки во время российского вторжения в 2022 году внутренний рынок нашей страны отреагировал повышением цен на этот продукт. За последний год стоимость гречки изменилась более чем на 16 гривен — с 50,48 в феврале прошлого года до 66,80 в марте текущего года. Пиком стал август. Тогда цена подскочила до 92,73, после чего начала с каждым месяцем снижаться. Однако в марте вновь был зафиксирован рост цен.

Заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", исполнительный директор Северного межрегионального научного центра НААН Александр Нечипоренко прогнозирует, что площади посевов в этом году более чем на 20% превысят средний показатель и этого будет достаточно, чтобы удовлетворить потребности страны.

Таким образом, по мнению экспертов, в этом году резких скачков цен на гречку в Украине ожидать не стоит.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что к Пасхе, которую в 2023 году в Украине празднуют 16 апреля, подорожает часть популярных продуктов. Эксперты рассказали украинцам, чем стоит запастись заранее.