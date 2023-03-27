Найближчим часом в Україні подорожчають продукти, які купує кожен

Декілька факторів впливатимуть на формування цін на продукти

З початку березня в Україні подорожчали багато популярних у покупців продуктів. Найближчим часом ціни на деякі з них злетять, а ще частина стане дешевшою. Впливатиме на зміну вартості одразу кілька факторів.

Так, до кінця весни можуть подорожчати огірки, помідори, свинина та молочна продукція. Такий прогноз зробив аналітик Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки Павло Мартишев, повідомляє OBOZREVATEL.

"Ціни на огірки та помідори зростають, оскільки є проблема з тепличними господарствами. Дуже висока ціна газу, електроенергії – це все дає ефект підвищення собівартості. Ще є одна проблема. На Херсонщині дуже багато вирощувалося овочів, особливо в районі Нової Каховки, там де ще зараз русня. Сезон овочів починається вже скоро. З іншого боку, є капуста, картопля, на яку ціни особливо не підвищуються, тому що в нас цього багато", — сказав експерт.

Більшість продуктів дорожчатиме, оскільки в країні продовольча інфляція. Але водночас, за словами експерта, курятина, яйця, борошно, хліб та гречка найближчими місяцями, навпаки, стануть дешевшими.

"Свинина дорожчатиме, бо дорогі корми. Тим більше у нас буде мало фуражних культур цього року, мало кукурудзи, якою ми годуємо свиней. Знову ж таки овочі, м’ясна група та молочка дорожчатимуть, а не підвищуватимуться в ціні – борошно, хліб і гречка ", — підсумував Мартишев.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що до Великодня в Україні стануть дорожчими деякі продукти. Експерти розповіли українцям, що краще закупити заздалегідь і за доступнішими цінами.