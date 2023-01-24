Сигареты, алкоголь и бензин только по безналу: в Украине придумали, как бороться с теневым рынком

Пока идея находится на стадии обсуждения

В Украине предложили запретить покупать алкоголь, сигареты и топливо за наличные средства, что должно помочь вывести эти рынки из тени.

Как сообщил заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма, в настоящее время доля нелегального табака на рынке оценивается в 30%, а для алкоголя показатель еще выше.

По его словам, власти планируют фундаментальные изменения в администрировании налогов.

"Первое – электронный акциз, QR-код… Второй концепт – для того, чтобы система заработала, – перевести расчеты за подакцизные товары исключительно в безналичный формат, в оплату картой", — сказал он.

Шурма рассказал, что подобный формат тестировали в мае прошлого года, когда почти все поставщики топлива перешли на безналичный расчет. Это, по его словам, позволило "обелить" оборот топлива и то же самое произойдет с алкоголем и сигаретами, поскольку оплата по безналу исключит возможность неуплаты акциза.

Вместе с тем замглавы ОПУ подчеркнул, что такая концепция находится лишь на стадии обсуждения, а нововведения будут приниматься на фоне увеличения налогов на "вредное потребление" (табачные изделия, алкоголь и горючее).

Как сообщалось ранее, в парламенте хотят бороться с теневым алкоголем путем введения электронной акцизной марки (QR-кода), которая позволит отследить его происхождение от производителя до продавца.