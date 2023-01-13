Должны ли украинцы платить налоги, если собирали на свои карты деньги на ВСУ? В силу вступил новый закон

Новый закон поменял правила в оказании помощи ВСУ

Во вторник, 10 января, окончательно вступил в силу закон, вносящий изменения в пункт 165.1.54 статьи 165 Налогового кодекса Украины о налогообложении определенных видов благотворительной помощи, собранной на нужды ВСУ.

Этот закон был принят Верховной Радой 16 ноября 2022 года и опубликован в газете "Голос Украины" 10 декабря, а к 10 января Кабмин должен был привести законодательную базу в соответствие с новым законом.

Его автор — нардеп Роман Грищук — предложил не взимать налоги за благотворительную помощь ВСУ и другим силовым органам не только за год, предшествующий включению благотворителя в Реестр волонтеров, но и с 1 января отчетного года попадания в этот список.

Раньше волонтер, попавший в Реестр в 2022-м, должен был платить за донаты, полученные в том же году, однако имел право не платить налоги с помощи за 2021-й.

Теперь же, если волонтер оказывал помощь в 2022 году, но зарегистрировался в Реестре в 2023-м — может не платить налоги за помощь для ВСУ, полученную за два этих года.

Правда, в тексте закона есть важное уточнение, что от налогов освобождены только те суммы и средства, которые были израсходованы на оказание помощи ВСУ и подтверждаются документально. Скажем, на покупку дронов военным и горючего для их доставки на передовую.

Напомним, что нормы этого закона касаются только тех добровольных помощников украинской армии, которые официально внесены в Реестр волонтеров Антитеррористической операции. Это значит, что те, кто не состоит в нем, но собирает деньги, может попасть под требования о налогообложении.

Вместе с тем, если гражданин зарегистрируется в качестве волонтера в 2023 году, он получит освобождение от налогов за перечисления на карточку, полученные в 2022-2023 и направленные на помощь ВСУ.

Всего месяц назад, 11 декабря, в силу вступил закон авторства все того же Романа Грищука, согласно которому теперь зарегистрироваться волонтером можно максимально быстро и удобно, в том числе через "Дію".

Однако даже попадание в Реестр волонтеров не защищает от скандалов и сложностей, связанных с ввозом в Украину помощи для нужд ВСУ, например, дронов.