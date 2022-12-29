Скандал с дронами Mavic для фронта, волонтеры обвиняют чиновников – что стало причиной

Волонтеры просят упростить правила для завоза коммерческих БПЛА

С начала войны инженеры Вооруженных Сил Украины перерабатывают обычные коммерческие дроны (те, которыми до войны интересовались разве фотографы и travel-блоггеры) в эффективные бомбардировщики.

Завезти эти обычные дроны в Украину не так уж просто — некоторые модели считаются товарами двойного назначения. Только за последнюю неделю в информпространстве разгорелось два громких скандала. В обоих случаях волонтеры требовали от этого органа — Государственной службы экспортного контроля (ГСЭК) — убрать отметку "товаров двойного назначения" из дронов. ГСЭК в свою очередь обвиняет неточность срока в постановлении.

Разбираемся, что происходит:

Требования волонтеров

Волонтер и руководитель "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская написала колонку в "УП", где обвинила ГСЭК в торможении завоза дронов для ВСУ. Берлинская пишет, что в сентябре волонтеры везли партию дронов DJI Mavic 3 для фронта через Польшу.

Волонтер Мария Берлинская

Польская сторона медленно и неохотно отпускает дроны в Украину, назначая дополнительные проверки. Польская сторона признала, что дроны не считаются товарами двойного назначения в ЕС, но вот что ей ответили на границе:

"Есть одна проблема – у вас в Украине они считаются двойным назначением. Поэтому мы решили провести дополнительные проверки", — отметила волонтер.

Волонтер обратилась к председателю ГСЭК Александру Павличенко с вопросом, почему государство считает эти дроны товаром двойного назначения. Возникают дополнительные трудности:

Следует взять гарантийные письма от воинских частей или военно-гражданских администраций.

Всего нужно собрать более 100 гарантийных писем.

Поэтому волонтеры попросили ГСЭК согласовать законодательство с нормами ЕС. По словам Берлинской, в ГСЭК отвечали, что вопрос на проработке.

"За 10 месяцев войны 99% процентов вопросов для ВСУ мы решаем с чиновниками не публично, все же люди, все понимают что и зачем вместе делаем. Но прошло больше 3-х месяцев от нашего устного обращения, и около 2-х от письменного. Фактически ГСЭК закрыли рынок дронов в воюющей стране. Даже гражданские дроны можно ввезти только получив от них лицензию. Или бегая марафон в попытке собрать тысячи гарантийных писем", — пишет она

Берлинская жалуется, что волонтеры отвлекают тысячи командиров на бумажные разрешения, чтобы ввезти дроны в Украину. Она объяснила, что на Мавиках держится вся первая линия фронта, а из-за их отсутствия и задержки с перевозкой погибают тысячи солдат.

Требования волонтеров:

1) ГСЭК должен перестать признавать эти дроны товаром двойного назначения.

2) Отдельным постановлением Кабинета министров на момент действия военного положения снимается пошлина и НДС на этот товар;

3) Дать оценку действиям человека, месяцами замедлявшему процесс передачи дронов на фронт.

После колонки Берлинской на подобные трудности пожаловался журналист Юрий Бутусов. Он говорит, что его фонд также закупил дроны для ВСУ и они заблокированы на границе:

Военный и активист Игорь Луценко в Facebook заявил, что на границе застревают сотни дронов из-за бюрократических преград.

"Более 95% дронов на фронте — это купленные обычными гражданами или фондами гражданские дроны. Государство устранилось от обязанности обеспечить войско самым главным инструментом разведки и целеуказания — все делают простые люди. Но не просто устранилось, а еще и создало бюрократические преграды для ввоза этих дронов в Украине. К примеру, по мнению Павличенко, самый популярный дрон "Мавик 3" — это товар двойного назначения. Каков таковым не является ни в США, ни в ЕС, ни в Китае".

По словам Луценко, нужно упростить правила и снять ограничения, а также НДС и пошлины на ввоз этой продукции. Он добавил, что Берлинской начали поступать угрозы и оскорбления.

Волонтеры разместили обращение со своими подписями с требованием отменить норму.

Что такое дрон Mavic

Действительно, на иностранных техносайтах дрон Mavic рассматривается именно как идеальный подарок для профессиональных фотографов, видеооператоров и блогеров. Как здесь, например, оценивают, стоит ли тратить деньги на новейшую модель, и рассматривают способность зуммировать и снимать в плохую погоду. Mavic продается на Amazon, то есть, доступный каждому.

Дрон Mavic в Украине после определенной модификации превращается в камеру для профессиональных военных "фотографов". Благодаря творческому подходу инженеров обычный дрон превращается в дрон для сброса "минибомб". Этот опыт стал массовым.

Например, в конце апреля фонд "Повернись живым" показал компетентную помощь для армии. На этом видео можно увидеть, как переработанный беспилотник Mavic 3 сбрасывает бомбу на российских оккупантов.

Также ВСУ переработали промышленные дроны Matrice 300 от DJI (Китай) и приспособили их к сбросу гранат, бомб и противопехотных мин. В июле появилось видео, где этот дрон, обычно используемый для коммерческих съемок, был оснащен самодельной поворотной стойкой для боеприпасов, которая содержала восемь противопехотных гранат Vog-17:

Это всего несколько примеров из тысяч. Теоретически, если следовать такой придирчивой логике, товаром двойного назначения можно признать и лопату, потому что при определенной модификации или усилиях ею можно кого-то ликвидировать.

Проблемы могут возникать через срок в постановлении, — ответ ГСЭК

Глава ГСЭК Александр Павличенко на сайте ведомства ответил волонтерам, которые сообщали о сложностях с поставками дронов для ВСУ из-за границы. Он отметил, что действующее законодательство не предусматривает получение разрешений на ввоз в Украину дронов двойного использования.

Бюрократический круг по делу с дронами фонда Берлинской выглядит довольно запутанно:

ГСЭК после того, как узнал проблемы на границе с польской стороны (проверки, по словам Берлинской, поляки объяснили проблемой в законе Украины) 27 октября обратилась к полякам с просьбой рассмотреть возможность применения упрощенной процедуры экспорта дронов в Украину.

экспорта дронов в Украину. Удалось согласовать с польской стороной механизм подтверждения гарантий украинских импортеров как дронов, так и других контролируемых товаров относительно заявленного ими конечного использования, упрощавшего польским коллегам процесс принятия положительных решений.

"Что касается идентификации некоторых моделей дронов как товаров двойного использования, следует отметить следующее. Вопрос отнесения тех или иных дронов к товарам двойного использования урегулирован постановлением КМУ № 86 от 28.01.2004, которым утвержден Единый список товаров двойного использования", — пишет Павличенко.

Единственный список не содержит перечня моделей дронов, а определяет характеристики, по дрону идентифицируется как товар двойного использования. Украинский Единый список унифицирован с аналогичными списками, действующими в ЕС, США.

1 ноября фонд "Разом до перемоги", который представляет Берлинская, обратился в ГСЭК с запросом пересмотреть идентификацию определенных моделей дронов. ГСЭК провела экспертизу, которая заняла 2 месяца. Дроны тестировали специалисты предприятий авиастроительной отрасли.

"Испытания, завершившиеся 27 декабря, подтвердили, что оба дрона, включая Mavic 3, при взлете и посадке четко выдерживают порывы ветра по меньшей мере 14 м/с (при минимально необходимых 12,8 м/с), что вместе с другими контрольными параметрами, не вызывавших сомнений, безоговорочно характеризует их как товары двойного использования", — пишет должностное лицо.

Проблемы волонтеров могут быть связаны с неоднозначностью трактовки термина "негражданское использование", который содержится в приложении 2 к Постановлению и не имеет определения в законодательстве об экспортном контроле.

Негражданскими могут быть только товары военного назначения. К категории неграждан нельзя относить товары двойного использования, поскольку законодательство определяет их как товары, которые в первую очередь имеют гражданское назначение.

"Поэтому, по нашему мнению, решение этого вопроса возможно путем уточнения этого срока в постановлении", — пояснил Павличенко.

Он добавил, что гарантийные письма от конечных пользователей – это не обязательно. Их можно получить от Министерства обороны, командования родов войск ВСУ, в т.ч. командования сил логистики Вооруженных сил Украины.

Поставки дронов могут упростить

Депутат от "Слуги народа" Роман Грищук предложил снять ввозную пошлину и НДС для гражданских дронов на период военного положения.

"Замедляют поставку две вещи. Пошлины и необходимость признания товаров гуманитарной помощью и включения гражданских дронов в товары двойного назначения ", — пишет Грищук.

Грищук добавил, что с какого-то периода войны ГСЭК начала считать гражданские Mavic товарами двойного назначения. Это ужасно замедляет процесс завоза дронов благотворительными организациями.

"Направил депутатские обращения на главу ГСЭК и премьер-министра, чтобы разобрались и изъяли гражданские дроны из товаров двойного назначения (ни в Европе, ни в США они таковыми не являются)", — пишет Грищук.

Сейчас группа депутатов разрабатывает законопроект, который снимет пошлины и налоги с дронов, сообщает AIN.UA со ссылкой на депутата Ярослава Железняка.

Как сообщал "Телеграф", специалисты "Укроборонпрома" разрабатывают необычный дрон-камикадзе, который может возвращаться на базу.