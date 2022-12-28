ВСУ превратили FPV-дрон в камикадзе: всего 500 долларов, а наносит врагу ущерб на сотни тысяч

Цена боеприпаса в сотни рз ниже урона наносимого им

Дроны с функцией First Person View (FPV), то есть с "видом от первого лица", когда управляющий авиамоделью пилот видит изображение с видеокамеры на мониторе, телевизоре, в видеоочках или видеошлеме, давно стали привычной частью жизни. Но с началом военной агрессии рф они все чаще используются на передовой, весьма дешевы и просты в управлении. Эти факторы позволяют наносить эффективные удары по врагу.

Так, в Telegram-канале СтратКом ВСУ опубликовали видео нанесения дронами FPV, превращенными в камикадзе, ударов по четырем БМП российских оккупантов. Благодаря кумулятивным боеприпасам на коптерах, вражеская техника была повреждена.

Надо сказать, что ВСУ еще с лета активно переоборудовали подобные гражданские дроны, оснащали их боеприпасами и использовали в качестве камикадзе.

Управление дронами осуществляется по радиоканалу, а дополнительный видеоканал в режиме реального времени транслирует "картинку" с модели, что позволяет оперативно менять направления и углы атаки.

Цена подобного летающего боеприпаса составляет порядка 200-500 долларов, а модернизированной российской БМП-2 может доходить до 30 млн руб (около 500 тысяч долларов), что в тысячу раз дороже FPV-дрона.

Кроме военных, переоборудованием гражданских FPV-дронов в камикадзе, занялись и волонтеры. Так, члены организации "Черный ворон" создали беспилотный летательный аппарат типа "камикадзе" под названием eBOSH и успешно испытали его в ноябре.

На гражданский квадрокоптер была примонтирована труба, куда можно закладывать боеприпас весом до 0,5 кг, а возможности дрона позволяют проводить в воздухе до 15 минут, чего достаточно для удара по цели на дальности в 2-4 км.

Тем временем волонтеры жалуются, что на границе возникла проблема с пропуском дронов, которые были закуплены для нужд ВСУ, но застряли на таможне.