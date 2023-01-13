Чи мають українці платити податки, якщо збирали на свої картки гроші на ЗСУ? Силу набув новий закон

Новий закон змінив правила у наданні допомоги ЗСУ

У вівторок, 10 січня, остаточно набрав чинності закон, який вносить зміни до пункту 165.1.54 статті 165 Податкового кодексу України щодо оподаткування певних видів благодійної допомоги, зібраної на потреби ЗСУ.

Цей закон був прийнятий Верховною Радою 16 листопада 2022 року та опублікований у газеті "Голос України" 10 грудня, а до 10 січня Кабмін мав привести законодавчу базу у відповідність до нового закону.

Його автор — нардеп Роман Грищук — запропонував не стягувати податки за благодійну допомогу ЗСУ та іншим силовим органам не лише за рік, що передує включенню благодійника до Реєстру волонтерів, а й з 1 січня звітного року попадання до цього списку.

Раніше волонтер, який потрапив до Реєстру 2022-го, мав платити за донати, отримані того ж року, проте мав право не сплачувати податки за 2021-й.

Тепер же, якщо волонтер надавав допомогу 2022 року, але зареєструвався в Реєстрі 2023-го — може не сплачувати податки за допомогу для ЗСУ, отриману за два ці роки.

Щоправда, у тексті закону є важливе уточнення, що від податків звільнено лише ті суми та кошти, які були витрачені на надання допомоги ЗСУ та підтверджуються документально. Скажімо, на купівлю дронов військовим та пального для їх доставки на передову.

Нагадаємо, що норми цього закону стосуються лише тих добровільних помічників української армії, які офіційно внесені до Реєстру волонтерів Антитерористичної операції. Це означає, що ті, хто не в ньому, але збирає гроші, може потрапити під вимоги про оподаткування.

Водночас, якщо громадянин зареєструється як волонтер у 2023 році, він отримає звільнення від податків за перерахування на картку, отримані у 2022-2023 та спрямовані на допомогу ЗСУ.

Всього місяць тому, 11 грудня, набув чинності закон авторства все того ж Романа Грищука, згідно з яким тепер зареєструватися волонтером можна максимально швидко та зручно, в тому числі через "Дію".

Проте навіть потрапляння до Реєстру волонтерів не захищає від скандалів та складнощів, пов’язаних із ввезенням в Україну допомоги для потреб ЗСУ, наприклад, дронів.