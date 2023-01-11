Никакого левого алкоголя? В Раде хотят бороться с ним е-маркой

Электронная акцизная марка должна покончить с теневым алкоголем

Верховная Рада решила бороться с теневым рынком подакцизных товаров, и 15 декабря в парламенте был зарегистрирован законопроект №8286 "Об обеспечении электронной прозрачности оборота алкогольных напитков и табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах". А 11 января документ был одобрен комитетом ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Даниил Гетманцев, законодательная инициатива направлена ​​на противодействие незаконному производству и обращению подакцизных товаров и будет способствовать увеличению поступлений от акцизного налога.

Суть документа заключается в том, что будет введена электронная марка акцизного налога, которая является уникальным графическим элементом, штрих-кодом быстрого реагирования (QR-код). Именно QR-код подтверждает уплату акцизного налога, легальность производства, ввоза, хранения, транспортировки и реализации таких товаров.

По данному QR-коду можно будет идентифицировать продукцию и отследить ее перемещение от производителя/импортера к конечному продавцу в розничной сети, включая перевозчиков таких товаров.

По словам нардепа Ярослава Железняка, разрабатывать е-марку акциза на алкоголь и табачные изделия и внедрять будет Министерство цифровой трансформации. У граждан появится возможность проверить через "Дію" оригинальность продукции.

Напомним, глава финансового комитета Рады анонсировал реформу диджитализации, призванной побороть коррупцию. Сейчас над ней работает Госналоговая служба и уже с 2023 года готовится план полного перевода налоговой на "электронные рельсы".