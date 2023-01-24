Цигарки, алкоголь і бензин тільки безготівково: в Україні придумали, як боротися з тіньовим ринком

Поки що ідея перебуває на стадії обговорення

В Україні запропонували заборонити купувати алкоголь, цигарки та паливо за готівку, що має допомогти вивести ці ринки з тіні.

Як повідомив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма, нині частка нелегального тютюну на ринку оцінюється в 30%, а для алкоголю показник ще вищий.

За його словами, влада планує фундаментальні зміни в адмініструванні податків.

"Перше – електронний акциз, QR-код… Другий концепт – для того, щоб система запрацювала, – перевести розрахунки за підакцизні товари виключно у безготівковий формат, на оплату карткою", — сказав він.

Шурма розповів, що подібний формат тестували у травні минулого року, коли майже всі постачальники палива перейшли на безготівковий розрахунок. Це, за його словами, дозволило "оббілити" оборот палива і те саме станеться з алкоголем і цигарками, оскільки оплата безготівково виключить можливість несплати акцизу.

Водночас заступник голови ОПУ наголосив, що така концепція знаходиться лише на стадії обговорення, а нововведення прийматимуться на тлі збільшення податків на "шкідливе споживання" (тютюнові вироби, алкоголь та пальне).

Як повідомлялося раніше, у парламенті хочуть боротися з тіньовим алкоголем шляхом запровадження електронної акцизної марки (QR-коду), яка дозволить відстежити його походження від виробника до продавця.