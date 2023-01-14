Ринок праці вже на половину піднявся до довоєнного рівня: очікується зростання зарплат

Ринок праці успішно пристосовується до блекаутів та обстрілів

Повномасштабне вторгнення рф 24 лютого 2022 року спричинило найбільшу кризу на ринку праці України за останнє десятиріччя. Перед українцями постали закриття підприємств, порушення логістичних ланцюжків, скорочення працівників, внутрішні та зовнішні міграції. Перебої з електрикою теж сильно видозмінили ринок праці.

До війни на кадрових порталах розміщувалося понад 100 000 вакансій щомісяця. Вже у березні кількість пропозицій роботи впала в 15 разів. Вакансій поменшало в рази, 30% українців втратили роботу. Відтоді місяць за місяцем ринок праці підіймався з колін і врешті увійшов у 2023 рік з помітним прогресом. Роботодавці продовжують генерувати робочі місця і забезпечують надійний економічний тил. Тож ділимося спостереженнями та першими результатами нового року. Як змінився ринок праці за цей рік та яких фахівців шукають найбільше?

Вже сьогодні ринок праці стабільно відновлюється та має позитивну динаміку

Хоч святкових вихідних взимку майже не було, а Новий рік українці зустріли під вибухи "шахідів", робота йшла повним ходом. Попри всі складнощі, українці продовжували сумлінно виконували свої обов’язки, що дало свої результати у загальній статистиці. Ринок праці у 2023 рік майже наздогнав довоєнний рівень. Під кінець року найбільшу динаміку відновлення показали прифронтові регіони. Про це заявили аналітики порталу з пошуку роботи Work.ua.

Так, у грудні 2022 року кількість пропозицій роботи склала 53 179 вакансій. Фактично, ринок відновився на близько 50%. Найбільше пропозицій роботи було у Київській області (5 590 вакансій), Львівській (5 916), Дніпропетровській (4 782), Одеській (3 173) та Івано-Франківській (1 912). У центрі та на півдні ринок праці відновився на 40%, у Львівській області — на 90%. Івано-Франківська область відновилася повністю — там пропозицій роботи вже більше, ніж було у грудні 2021 року.

Найяскравішу динаміку відновлення у грудні порівняно з листопадом показали прифронтові регіони: Херсонська область – 66%, Миколаївська – 34%, Донецька – 30%, Харківська – 10%. Примітно, що після звільнення Херсона кількість вакансій в області зросла вчетверо – з 37 у жовтні до 164 у грудні. Покращення є, але безпекова ситуація в області залишається складною через обстріли російських військ, тому більша частина комерційного бізнесу та великих підприємств відновити свою діяльність не може.

Пʼятірка найзатребуваніших спеціалістів протягом року залишилася незмінною

Work.ua виділили п'ятірку спеціалістів, "для яких робота знайдеться завжди":

продавець-консультант – 4 273 вакансії (середня зарплата — 12 тис. грн);

менеджер з продажу – 3 725 вакансій, (середня зарплата — 20 тис. грн);

бухгалтер – 2 042 вакансії, (середня зарплата — 15 тис. грн);

водій – 1 859 вакансій, (середня зарплата — 22 тис. грн);

кухар – 1 596 вакансій, (середня зарплата — 14 тис. грн).

Загалом, зарплати впали в "зимову сплячку" в очікуванні зростання, вважають аналітики Work.ua. Середня зарплата по Україні весь 2022 рік трималась на рівні 15 000 грн. При цьому найбільшу зарплату пропонували в Київській області – 17 500 грн та дистанційно – 22 500 грн.

Разом з тим у 2023 році роботодавці обіцяють підвищення зарплат від 8% до 30% залежно від сфери бізнесу. Зростання заробітної плати буде залежати від військової та економічної ситуації в країні.

Під кінець 2022 року змінилася статистика конкуренції

Минулого року вакансій стало менше в рази, а українці стрімко втрачали роботу. Попит на працевлаштування зріс у п'ять разів. У березні на одну вакансію претендувало понад 100 шукачів. Втім, на кінець 2022 року конкуренція серед шукачів суттєво знизилась.

На фоні міграції українців за кордон, вступу до лав ЗСУ, перебоїв з електроенергією загальна кількість людей працездатного віку на ринку праці скоротилася. Щобільше, роботодавці в інтерв’ю для Work.ua повідомили, що у 2023 році працівників може не вистачати. Дефіцит кваліфікованих кадрів буде відчуватися у випадку, якщо українці не почнуть повертатися з-за кордону.

Ринок праці не тільки показав незламність, а й майже повністю українізувався

Наприкінці 2022 року роботодавці на Work.ua розмістили 89% вакансій українською мовою і лише 8% російською. Очікується, що протягом 2023 року тенденція на посилення української зберігатиметься. На це, зокрема, вплинуло нове доповнення до Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", а саме стаття 27.

Цікаво, що 8 років тому ситуація була майже протилежною — 16% вакансій українською і 80% російською. Найбільш українізованим містом був і залишається Львів — 97% вакансій українською. Не надто відстає від нього і Київ — 89%. Водночас найвищу динаміку зростання української (вдвічі) й падіння російської демонструють Дніпро, Харків та Одеса.