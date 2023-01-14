Рынок труда уже на половину поднялся до довоенного уровня: ожидается рост зарплат

Рынок труда успешно приспосабливается к блекаутам и обстрелам

Полномасштабное вторжение россии 24 февраля 2022 года повлекло за собой наибольший кризис на рынке труда Украины за последнее десятилетие. Перед украинцами предстали закрытие предприятий, нарушение логистических цепочек, сокращение работников, внутренние и внешние миграции. Перебои с электричеством тоже сильно видоизменили рынок труда.

До войны на кадровых порталах размещалось более 100 000 вакансий ежемесячно. Уже в марте количество предложений упало в 15 раз. Вакансий стало меньше в разы, 30% украинцев потеряли работу. С тех пор месяц за месяцем рынок труда поднимался с колен и, наконец, вошел в 2023 год с заметным прогрессом. Работодатели продолжают генерировать рабочие места и обеспечивают надежный экономический тыл. Так что делимся наблюдениями и первыми результатами нового года. Как изменился рынок труда за этот год и каких специалистов больше всего ищут?

Уже сегодня рынок труда стабильно восстанавливается и имеет положительную динамику

Хотя праздничных выходных зимой почти не было, а Новый год украинцы встретили под взрывы "шахидов", работа шла полным ходом. Несмотря на все сложности, украинцы продолжали добросовестно выполнять свои обязанности, что дало свои результаты в общей статистике. Рынок труда в 2023 году почти догнал довоенный уровень. К концу года наибольшую динамику восстановления показали прифронтовые регионы. Об этом заявили аналитики портала по поиску работы Work.ua.

Так, в декабре 2022 г. количество предложений работы составило 53 179 вакансий. Фактически рынок восстановился на около 50%. Больше всего предложений работы было в Киевской области (5590 вакансий), Львовской (5916), Днепропетровской (4782), Одесской (3173) и Ивано-Франковской (1912). В центре и на юге рынок труда восстановился на 40%, во Львовской области – на 90%. Ивано-Франковская область восстановилась полностью – там предложений работы уже больше, чем было в декабре 2021 года.

Наиболее яркую динамику восстановления в декабре по сравнению с ноябрем показали прифронтовые регионы: Херсонская область – 66%, Николаевская – 34%, Донецкая – 30%, Харьковская – 10%. Примечательно, что после освобождения Херсона количество вакансий в области выросло в четыре раза – с 37 в октябре до 164 в декабре. Улучшение есть, но ситуация безопасности в области остается сложной из-за обстрелов российских войск, поэтому большая часть коммерческого бизнеса и крупных предприятий возобновить свою деятельность не может.

Пятерка самых востребованных специалистов в течение года осталась неизменной

Work.ua выделили пятерку специалистов, "для которых работа найдется всегда":

продавец-консультант – 4 273 вакансии (средняя зарплата – 12 тыс. грн);

менеджер по продажам – 3 725 вакансий, (средняя зарплата – 20 тыс. грн);

бухгалтер – 2 042 вакансии, (средняя зарплата – 15 тыс. грн);

водитель – 1 859 вакансий, (средняя зарплата – 22 тыс. грн);

повар – 1 596 вакансий, (средняя зарплата – 14 тыс. грн).

В общем, зарплаты упали в "зимнюю спячку" в ожидании роста, считают аналитики Work.ua. Средняя зарплата по Украине весь 2022 держалась на уровне 15 000 грн. При этом наибольшую зарплату предлагали в Киевской области – 17500 грн и дистанционно – 22500 грн.

Вместе с тем в 2023 году работодатели обещают повышение зарплат от 8% до 30% в зависимости от сферы бизнеса. Рост заработной платы будет зависеть от военной и экономической ситуации в стране.

К концу 2022 года изменилась статистика конкуренции

В прошлом году вакансий стало меньше, а украинцы стремительно теряли работу. Спрос на трудоустройство вырос в пять раз. В марте на одну вакансию претендовало более ста соискателей. Однако к концу 2022 года конкуренция среди соискателей существенно снизилась.

На фоне миграции украинцев за границу, вступления в ряды ВСУ, перебоев с электроэнергией общее количество людей трудоспособного возраста на рынке труда сократилось. Более того, работодатели в интервью для Work.ua сообщили, что в 2023 году работников может не хватать. Дефицит квалифицированных кадров будет ощущаться в случае, если украинцы не начнут возвращаться из-за границы.

Рынок труда не только показал несокрушимость, но и почти полностью украинизировался

В конце 2022 года работодатели на Work.ua разместили 89% вакансий на украинском языке и только 8% на русском. Ожидается, что в течение 2023 года тенденция на усиление украинского будет сохраняться. На это, в частности, повлияло новое дополнение к Закону Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а именно статья 27.

Интересно, что 8 лет назад ситуация была почти противоположной — 16% вакансий на украинском и 80% на русском. Наиболее украинизированным городом был и остается Львов — 97% вакансий на украинском. Не слишком отстает от него и Киев – 89%. В то же время, самую высокую динамику роста украинского (вдвое) и падения российского демонстрируют Днепр, Харьков и Одесса.