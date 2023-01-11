Жодного лівого алкоголю? У Раді хочуть боротися з ним е-маркою

Електронна акцизна марка повинна покінчити з тіньовим алкоголем

Верховна Рада вирішила боротися з тіньовим ринком підакцизних товарів, і 15 грудня в парламенті було зареєстровано законопроект №8286 "Про забезпечення електронної прозорості обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, які використовуються в електронних сигаретах". А 11 січня документ схвалили комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі голова комітету Данило Гетьманцев, законодавча ініціатива спрямована на протидію незаконному виробництву та обігу підакцизних товарів та сприятиме збільшенню надходжень від акцизного податку.

Суть документа полягає в тому, що буде введено електронну марку акцизного податку, яка є унікальним графічним елементом, штрих-кодом швидкого реагування (QR-код). Саме QR-код підтверджує сплату акцизного податку, легальність виробництва, ввезення, зберігання, транспортування та реалізації таких товарів.

За даним QR-кодом можна буде ідентифікувати продукцію та відстежити її переміщення від виробника/імпортера до кінцевого продавця у роздрібній мережі, включаючи перевізників таких товарів.

За словами нардепа Ярослава Железняка, розроблятиме е-марку акцизу на алкоголь і тютюнові вироби і впроваджуватиме Міністерство цифрової трансформації. У громадян з’явиться можливість перевірити через Дію оригінальність продукції.

Нагадаємо, голова фінансового комітету Ради анонсував реформу діджиталізації, покликаної подолати корупцію. Наразі над нею працює Держподаткова служба і вже з 2023 року готується план повного переведення податкової на "електронні рейки".