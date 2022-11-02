Більше сотні Байрактарів – скільки Україна недоотримує від тіньового ринку цигарок і хто в цьому винен

На гроші, які не платить за контрафактні сигарети, можна купити для ЗСУ сотні одиниць різної техніки.

Приблизно 20,5 млрд. грн. недоотримав український державний бюджет у 2022 році у вигляді акцизів на тютюнові вироби.

Такі дані озвучив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев із посиланням на дослідження компанії Kantar.

За словами нардепа, 20,5 млрд грн — це 560 БТР, 279 танків або 136 Байракторів для ЗСУ, які можна було б купити. І втому що ЗСУ лишаються без цієї техніки, підкреслив політик, чимала частка вини правоохоронців.

"Водночас досі спілкування з правоохоронними органами нагадує або чемпіонат із перекидання гарячої картоплі від одного органу до іншого, або художній конкурс із написання твору на тему "чому ні?". Переконаний, що всі знають і розуміють чому ні", — нарікав Гетьманців на байдужість, якщо не сказати сильніше, правоохоронців у боротьбі з тіньовим ринком цигарок.

За словами політика, немає жодних перешкод для припинення злочинів та повернення до бюджету коштів немає, потрібна нормальна робота правоохоронців. А першим кроком у цьому було б негайне завершення безпрецедентно тривалого в історії вітчизняного кримінального процесу обшуку у місті Жовті Води, де працює тютюнова фабрика "Юнайтед Табако".

Так, за версією того ж "Кантар Україна" в країні працюють два великих легальних тютюнових виробника – Винниківська тютюнова фабрика (62% нелегального виробництва) у Львівській області та "Юнайтед тобако" (17%) у місті Жовті води Дніпропетровської області, які "бавляться контрафактом".

Не дивно, що шеф-редактор видання "Деньги.юа" Олександр Крамаренко припускає, що приблизно кожна третя цигарка в Україні сьогодні – нелегальна.

Водночас є й песимістичніші оцінки, згідно з якими тіньовий тютюновий ринок займає до 30% споживання цигарок, а втрати бюджету за підсумками 2022 року можуть становити до 30 млрд грн.