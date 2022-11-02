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Більше сотні Байрактарів – скільки Україна недоотримує від тіньового ринку цигарок і хто в цьому винен

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Тіньовий ринок цигарок дорого обходиться бюджету та ЗСУ Новина оновлена 02 листопада 2022, 12:41
Тіньовий ринок цигарок дорого обходиться бюджету та ЗСУ. Фото gorod.dp.ua

На гроші, які не платить за контрафактні сигарети, можна купити для ЗСУ сотні одиниць різної техніки.

Приблизно 20,5 млрд. грн. недоотримав український державний бюджет у 2022 році у вигляді акцизів на тютюнові вироби.

Такі дані озвучив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев із посиланням на дослідження компанії Kantar.

За словами нардепа, 20,5 млрд грн — це 560 БТР, 279 танків або 136 Байракторів для ЗСУ, які можна було б купити. І втому що ЗСУ лишаються без цієї техніки, підкреслив політик, чимала частка вини правоохоронців.

"Водночас досі спілкування з правоохоронними органами нагадує або чемпіонат із перекидання гарячої картоплі від одного органу до іншого, або художній конкурс із написання твору на тему "чому ні?". Переконаний, що всі знають і розуміють чому ні", — нарікав Гетьманців на байдужість, якщо не сказати сильніше, правоохоронців у боротьбі з тіньовим ринком цигарок.

За словами політика, немає жодних перешкод для припинення злочинів та повернення до бюджету коштів немає, потрібна нормальна робота правоохоронців. А першим кроком у цьому було б негайне завершення безпрецедентно тривалого в історії вітчизняного кримінального процесу обшуку у місті Жовті Води, де працює тютюнова фабрика "Юнайтед Табако".

Так, за версією того ж "Кантар Україна" в країні працюють два великих легальних тютюнових виробника – Винниківська тютюнова фабрика (62% нелегального виробництва) у Львівській області та "Юнайтед тобако" (17%) у місті Жовті води Дніпропетровської області, які "бавляться контрафактом".

Не дивно, що шеф-редактор видання "Деньги.юа" Олександр Крамаренко припускає, що приблизно кожна третя цигарка в Україні сьогодні – нелегальна.

Водночас є й песимістичніші оцінки, згідно з якими тіньовий тютюновий ринок займає до 30% споживання цигарок, а втрати бюджету за підсумками 2022 року можуть становити до 30 млрд грн.

Теги:
#Сигарети #Тютюн #Акцизи #Данило Гетманцев