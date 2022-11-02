Более сотни Байрактаров – сколько Украина недополучает от теневого рынка сигарет и кто в этом виноват

На деньги которые не платит за контрафактные сигареты можно купить для ВСУ сотни единиц различной техники

Примерно 20,5 млрд грн недополучил украинский государственный бюджет в 2022 году в виде акцизов на табачные изделия.

Такие данные озвучил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев со ссылкой на исследование компании Kantar.

По словам нардепа, 20,5 млрд грн это 560 БТР, 279 танков или 136 Байрактаров для ВСУ, которые можно было бы купить. И в отсутствии этой техники, подчеркнул политик, немалая доля вины правоохранителей.

"В то же время до сих пор общение с правоохранительными органами напоминает либо чемпионат по перебрасыванию горячего картофеля от одного органа в другой, либо художественный конкурс по написанию произведения на тему "почему нет?". Убежден, что все знают и понимают почему нет", — посетовал Гетманцев на безразличие, если не сказать сильнее, правоохранителей в борьбе с теневым рынком сигарет.

По словам политика, нет никаких препятствий для прекращения преступлений и возврата в бюджет средств нет, нужна нормальная работа правоохранителей. А первым шагом в этом было бы немедленное завершение беспрецедентно долгого в истории отечественного уголовного процесса обыска в городе Желтые Воды, где работает табачная фабрика "Юнайтед Табако".

Так, по версии того же "Кантар Украина" в стране работают два крупных легальных табачных производителя – Винниковская табачная фабрика (62% нелегального производства) во Львовской области и "Юнайтед тобако" (17%) в городе Желтые воды Днепропетровской области, "балующиеся контрафактом".

Неудивительно, что шеф-редактор издания "Деньги.юа" Александр Крамаренко предполагает, что примерно каждая третья сигарета в Украине сегодня – нелегальная.

Вместе с тем есть и более пессимистичные оценки, согласно которым теневой табачный рынок занимает до 30% потребления сигарет, а потери бюджета по итогам 2022 года могут составить до 30 млрд грн.