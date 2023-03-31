Їх купують усі: топ-5 продуктів, які подешевшали в Україні

Найбільше подешевшали консерви

Наприкінці березня у великих українських супермаркетах змінилася вартість одразу п’яти популярних у покупців продуктів. Йдеться про гречку, курячі яйця, сало, хліб і консерви. "Телеграф" розповідає, які зараз актуальні ціни на ці продукти.

Так, за даними порталу Мінфін, найбільше за останній місяць можна спостерігати зниження ціни на консерви та сало. Вартість цих двох продуктів нестабільна і з кожним місяцем підносить нові сюрпризи.

Ціни на гречку

Крупу зараз продають у середньому за ціною 64,57 гривні за кілограм. У лютому ціна продукту у супермаркетах становила 66,16. Спад цін на гречку можна спостерігати вже понад пів року.

Ціни на консерви

У період із лютого по березень в Україні подешевшали натуральні сардини. Нині їх продають у середньому по 52,30 (230 г), а раніше – по 60,40.

Ціни на сало

Цього місяця домашнє сало подешевшало зі 186,86 до 179 гривень. Ціни на цей продукт із січня поточного року щомісяця продовжують падати.

Ціни на хліб

Хоч і не набагато, але все ж таки впав у ціні в березні пшеничний хліб. Нині його середня вартість становить 31,99 (650 г). У лютому продукт продавали по 32,10.

Ціни на яйця

За місяць в українських супермаркетах стали дешевшими курячі яйця. Ціна на десяток впала з 73,60 до 71,60. Значно дорожчати яйця почали у вересні 2022 року. Тоді їхня вартість лише за місяць з 37 гривень до 57, а ще через місяць — до 75 гривень. У березні вартість продукту трохи знизилася.

Проте експерти прогнозують зростання цін на низку продуктів перед Великоднем. У тому числі подорожчають напередодні цього свята і курячі яйця. Вартість може бути підвищена не більш як на 10-15%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерт Павло Мартишев розповів українцям, які популярні продукти вже незабаром почнуть зростати в ціні.