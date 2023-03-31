Их покупают всё: топ-5 продуктов, которые подешевели в Украине

Больше всего подешевели консервы

В конце марта в крупных украинских супермаркетах изменилась стоимость сразу пяти популярных у покупателей продуктов. Речь идет о гречке, куриных яйцах, сале, хлебе и консервах. "Телеграф" рассказывает, какие сейчас актуальные цены на эти продукты.

Так, по данным портала Минфин, больше всего за последний месяц можно наблюдать снижение цена на консервы и сало. Стоимость этих двух продуктов нестабильна и с каждым месяцем преподносит все новые сюрпризы.

Цены на гречку

Крупу сейчас продают в среднем по цене 64,57 гривны за килограмм. В феврале цена продукта в супермаркетах составляла 66,16. Спад цен на гречку можно наблюдать на протяжении уже более полугода.

Цены на консервы

В период с февраля по март в Украине подешевели сардины натуральные. Сейчас их продают в среднем по 52,30 (230 г), а ранее — по 60,40.

Цены на сало

В этом месяце домашнее сало подешевело со 186,86 до 179 гривен. Цены на этот продукт с января текущего года ежемесячно продолжают падать.

Цены на хлеб

Хоть и немного, но все же упал в цене в марте пшеничный хлеб. Сейчас его средняя цена составляет 31,99 (650 г). В феврале продукт продавали по 32,10.

Цены на яйца

За месяц в украинских супермаркетах стали дешевле куриные яйца. Цена на десяток упала с 73,60 до 71, 60. Значительно дорожать яйца начали в сентябре 2022 года. Тогда их стоимость всего за месяц с 37 гривен до 57, а еще через месяц — до 75 гривен. В марче стоимость продукта немного снизилась.

Однако эксперты прогнозируют рост цен на ряд продуктов перед Пасхой. В том числе, подорожают в канун этого праздника и куриные яйца. Стоимость может быть повышена не больше чем на 10-15%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперт Павел Мартышев рассказал украинцам, какие популярные продукты уже совсем скоро начнут расти в цене.