В Україні змінилися ціни на два популярних фрукти: скільки зараз коштують яблука та апельсини

Найбільш відчутно в ціні збільшилися яблука сорту "Айдаред"

У березні в українських магазинах змінилися ціни на два види популярних фруктів: яблука продовжують дорожчати, а от апельсини у ціні зменшилися.

Як пише "Хвиля", у перший весняний місяць середня вартість українських яблук зросла до 17,36 гривні за один кілограм, що майже на три гривні більше, аніж у лютому. Водночас яблука сорту "Айдаред" тепер мають цінник у 21,40 гривні. Раніше їх ціна складала близько 17,23 гривні.

Що стосується апельсинів, то у березні їх розцінки пішли до зниження: з 57,97 гривні за кілограм вони подешевшали до 49,57 гривні.

До прикладу у "Варусі" українці можуть купити кіло апельсинів за 45,90 гривень, а от в "Ашані" — за 52,90 гривень.

Апельсини з Єгипту впали у ціні з 51,87 гривні до 39,91 за кіло.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, крім фруктів, в українських магазинах і на ринках відчутно змінилися ціни на свинину та солоне сало. Зокрема, лише за останній місяць найбільше здорожчала свиняча лопатка. Тепер за кілограм цього виду м'яса доведеться викласти на 13 гривень більше.