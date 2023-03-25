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В Україні змінилися ціни на два популярних фрукти: скільки зараз коштують яблука та апельсини

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Скільки зараз коштують найпопулярніші фрукти Новина оновлена 25 березня 2023, 11:29
Скільки зараз коштують найпопулярніші фрукти. Фото reepik.com

Найбільш відчутно в ціні збільшилися яблука сорту "Айдаред"

У березні в українських магазинах змінилися ціни на два види популярних фруктів: яблука продовжують дорожчати, а от апельсини у ціні зменшилися.

Як пише "Хвиля", у перший весняний місяць середня вартість українських яблук зросла до 17,36 гривні за один кілограм, що майже на три гривні більше, аніж у лютому. Водночас яблука сорту "Айдаред" тепер мають цінник у 21,40 гривні. Раніше їх ціна складала близько 17,23 гривні.

Що стосується апельсинів, то у березні їх розцінки пішли до зниження: з 57,97 гривні за кілограм вони подешевшали до 49,57 гривні.

До прикладу у "Варусі" українці можуть купити кіло апельсинів за 45,90 гривень, а от в "Ашані" — за 52,90 гривень.

Апельсини з Єгипту впали у ціні з 51,87 гривні до 39,91 за кіло.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, крім фруктів, в українських магазинах і на ринках відчутно змінилися ціни на свинину та солоне сало. Зокрема, лише за останній місяць найбільше здорожчала свиняча лопатка. Тепер за кілограм цього виду м'яса доведеться викласти на 13 гривень більше.

Теги:
#Ціни #Продукти #Яблука #Магазин #Апельсини