В Украине изменились цены на два популярных фрукта: сколько сейчас стоят яблоки и апельсины

Наиболее ощутимо в цене увеличились яблоки сорта "Айдаред"

В марте в украинских магазинах изменились цены на два вида популярных фруктов: яблоки продолжают дорожать, а вот апельсины в цене снизились.

Как пишет "Хвиля", в первый весенний месяц средняя стоимость украинских яблок выросла до 17,36 гривны за один килограмм, что почти на три гривны больше, чем в феврале. В то же время яблоки сорта "Айдаред" теперь имеют ценник в 21,40 гривны. Раньше их цена составляла около 17,23 гривны.

Что касается апельсинов, то в марте их расценки пошли к понижению: с 57,97 гривны за килограмм они подешевели до 49,57 гривны.

К примеру, в "Варусе" украинцы могут купить кило апельсинов за 45,90 гривны, а вот в "Ашане" — за 52,90 гривны.

Апельсины из Египта упали в цене с 51,87 гривны до 39,91 за кило.

Ранее "Телеграф" сообщал, что кроме фруктов в украинских магазинах и на рынках ощутимо изменились цены на свинину и соленое сало. В частности, только за последний месяц больше всего подорожала свиная лопатка. Теперь за килограмм этого вида мяса придется выложить на 13 гривен больше.