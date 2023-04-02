В Украине подешевели пять популярных овощей: какие на них сейчас цены в супермаркетах

Больше всего за месяц подешевели помидоры

Весной в Украине изменились цены на некоторые продукты, включая популярные у покупателей овощи. Речь идет о помидорах, свекле, молодой капусте, белом луке и болгарском перце. "Телеграф" рассказывает, сколько в начале апреля они стоят в крупных украинских супермаркетах.

По данным портала "Минфин", больше всего в период с марта по апрель изменились цены на красные помидоры и болгарский перец. Последний упал в цене более чем на 30 гривен, а помидоры подешевели почти на 37 гривен.

Цены на свеклу

В среднем овощ в апреле продают по цене 9,55 гривны за килограмм. Месяцем ранее стоимость свеклы составляла 10,41.

Цены на белый лук

Лук в этом месяце упал в цене с 88,23 до 84,90 гривны. При этом в последние месяцы стоимость этого овоща лишь увеличивалась.

Цены на молодую капусту

В апреле молодая капуста подешевела с 77,34 до 69,90. Разница в цене за этот период составила 7,44. Стоит отметить, что в марте цена на этот овощ резко взлетела более чем на 20 гривен.

Цены на болгарский перец

После резкого подорожания овоща в марте, в апреле цены на него значительно упали. Сейчас перец в среднем продают по 198,45 гривны, а месяцем ранее — по 228,96. таким образом, разница в цене составляет 30,51.

Цены на красные помидоры

Помидоры в апреле подешевели больше остальных овощей. Цена упала практически на 37 гривен. Сейчас овощ продают в крупных украинских супермаркетах по 79,17.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что перед Пасхой в Украине подорожает целый ряд популярных продуктов. Эксперты рассказали, чем украинцам стоит запасаться заранее.