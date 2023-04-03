В Украине резко подешевел один из популярных овощей из борщевого набора: в чем причина

Некондиционный овощ фермеры готовы отдавать чуть ли не по 2 гривны за кило

В Украинских магазинах и на рынках постепенно снижаются цены на некоторые категории овощей. Не исключением стала и столовая свекла, которая не перестает удивлять своими ценниками, хотя еще в прошлом месяце она была стабильной.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, спрос на данную продукцию в Украине в начале месяца заметно упал, поэтому фермеры вынужденно снижают цены на эту категорию товаров. В настоящее время столовая свекла продается по 5-7 гривен за один килограмм, что на 14% дешевле, чем даже на прошлой неделе.

В то же время наблюдается увеличение предложения некондиционной свеклы, килограмм которой производители готовы отдавать от 2 гривен.

Снижающий ценовой тренд связывают с увеличением предложения столовой свеклы на рынке, поскольку те хозяйства, которые раньше воздерживались от продаж, сейчас активно распродают имеющиеся объемы. В то же время, достаточно ощутимым остается и предложение некондиционных корнеплодов, что также оказывает давление на цены на качественную продукцию.

"Сейчас цена на столовую свеклу в Украине уже в среднем в 1,6 раза ниже, чем в конце марта 2022 года. При этом некоторые участники рынка не исключают, что тенденция снижения цен сохранится и дальше, несмотря на сезонное сокращение предложения этой продукции. Свое мнение они объясняют достаточно большими запасами столовой свеклы в местных хранилищах", — объяснили аналитики.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине наблюдается резкое удорожание овощей — в чем причина такого изменения цен.