В Украине овощи бьют ценовые рекорды: в чем причина и когда ждать удешевления

Ждать снижения цен раньше появления нового урожая точно не стоит

Несмотря на ощутимое удешевление ряда популярных в Украине продуктов, некоторые товары продолжают неприятно удивлять своим неустанным подорожанием. В частности, этой весной рекордные цены были установлены и на овощи.

Как в эфире ежедневного телемарафона "Єдині новини" рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, увеличение расценок на овощи, кроме сезонного фактора, обусловлено еще двумя другими причинами, а именно: энергетическим кризисом и оккупацией. Говорить об удешевлении можно будет не раньше появления нового урожая.

"Украина проходит пик цен на овощи. Хотя к цене добавилось еще два фактора. Энергетический кризис, создаваемый страной-агрессором, помешал сохранению большой части урожая. Второй — много овощей, прежде всего лука и моркови, выращивалось в Херсонской и Запорожской областях. Из-за оккупации овощи не были доступны украинскому потребителю", — пояснил он.

Также Высоцкий добавил, что в 2023 году аграрии преследуют цель увеличить посевные площади под лук, морковь и другие популярные овощи. Таким образом, они пытаются уменьшить дефицит и соответственно и цены на эти категории товаров.

Чиновник также подчеркнул, что специалисты Минагрополитики делают все возможное, чтобы стабилизировать ценовую политику в стране.

Ранее "Телеграф" сообщал, что к Пасхальным праздникам в Украине подорожает ряд популярных продуктов, а именно: яйца и мясо.