В Україні овочі б'ють цінові рекорди: в чому причина та коли чекати здешевшання

Чекати на зменшення цін раніше появи нового врожаю точно не варто

Попри відчутне здешевшання низки популярних в Україні продуктів, деякі товари продовжують неприємно дивувати своїм невпинним здорожчанням. Зокрема, цієї весни рекордні ціни було встановлено на овочі.

Як в ефірі щоденного телемарафону "Єдині новини" розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, збільшення розцінок на овочі, крім сезонного фактора, зумовлене ще й двома іншими причинами, а саме: енергетичною кризою та окупацією. Говорити про здешевшання можна буде не раніше появи нового врожаю.

"Україна проходить пік цін на овочі. Хоча до ціни додалося ще два фактори. Енергетична криза, яку створювала країна-агресор, завадила збереженню великої частини врожаю. Другий — багато овочів, перш за все цибулі та моркви, вирощувалося в Херсонській і Запорізькій областях. Через окупацію овочі не були доступні українському споживачеві", — пояснив він.

Також Висоцький додав, що у 2023 році аграрії мають на меті збільшити посівні площі під цибулю, моркву та інші популярні овочі. Таким чином вони намагаються зменшити дефіцит і відповідно й ціни на ці категорії товарів.

Чиновник також підкреслив, що фахівці Мінагрополітики роблять усе можливе, аби стабілізувати цінову політику в країні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до Великодніх свят в Україні здорожчає низка популярних продуктів, а саме: яйця та м'ясо.