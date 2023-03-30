В Україні вже скоро злетять ціни на пальне: коли і наскільки

Податки повернуться до довоєнних рівнів

В Україні з початком повномасштабного вторгнення було зменшено ПДВ та скасовано акциз на паливо. Проте вже влітку 2023 року всі планують повернути до довоєнних рівнів.

Директор асоціації А95 Сергій Куюн спрогнозував, якими стануть ціни на пальне.

Так, з 1 липня 2023 року планується повернення податків на пальне до довоєнного рівня. При цьому не лише ПДВ (з 7 до 20%), а й акцизи. На думку експерта, це рішення буде правильним, як мінімум, з кількох причин:

"По-перше, країні потрібні гроші;

По-друге, ціни на нафту впали. Березень 2022 – $140, зараз – $75/бар.;

По-третє, зниження ПДВ призвело до зловживань деяких імпортерів, які через низький податок почали виводити прибуток із крайніх шляхом фіктивного завищення цін на нафтопродукт, що імпортується. Коли ПДВ 20%, вигідніше залишати прибуток у країні. Відповідно, держава має шанс отримати ще й податок на прибуток;

І наостанок. Нафтопродукти – імпортний товар. Думаю, не дуже помилюся, якщо скажу, що це друга картина у валютних витратах держави після зброї. Відтік валюти потрібно скорочувати. Підвищення податків і зростання цін – одне із засобів скорочення споживання пального " .

Також експерт, орієнтуючись на поточну ситуацію, спрогнозував, якими стануть ціни на пальне в Україні після 1 липня. На його думку ціни виглядатимуть так:

Бензин – на 11,2 грн/л (з 47,17 до 58,35 грн/л)

Дизель – на 7,7 грн/л (з 47,43 до 55,10 грн/л)

LPG – на 2,6 грн/л (21,77 до 24,40 грн/л).

Резюмуючи все сказано вище, Куюн зазначає, що зараз ринок повністю збалансований, ціна на нафту впала — час підвищувати податки. При цьому податковою слід бути готовою до боротьби, адже високі податки – ризик відновлення схем щодо ухилення від них.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому автогаз та дизель в Україні дешевшають і як це допомагає окупантам.