В Украине уже скоро взлетят цены на топливо: когда и насколько

Налоги вернутся до довоенных уровней

В Украине с началом полномасштабного вторжения был уменьшен НДС и отменен акциз на топливо. Однако, уже летом 2023 года все планируют вернуть до довоенных уровней.

Директор ассоциации А95 Сергей Куюн спрогнозировал, какими станут цены на топливо.

Так, с 1 июля 2023 года планируется возврат налогов на топливо до довоенного уровня. При этом не только НДС (с 7 до 20%), но и акцизы. По мнению эксперта данное решение будет является правильным, как минимум, по нескольким причинам:

"Во-первых, стране нужны деньги;

Во-вторых, цены на нефть упали. Март 2022 – $140, сейчас – $75/барр.;

В-третьих, снижение НДС привело к злоупотреблениям некоторых импортеров, которые из-за низкого налога начали выводить прибыль из крайних путем фиктивного завышения цен на импортируемый нефтепродукт. Когда НДС 20%, выгоднее оставлять прибыль в стране. Соответственно, у государства есть шанс получить еще и налог на прибыль;

И наконец. Нефтепродукты – импортный товар. Думаю, не сильно ошибусь, если скажу, что это вторая картина в валютных расходах государства после оружия. Отток валюты нужно сокращать. Повышение налогов и соответственно рост цен – одно из средств сокращения потребления горючего".

Также эксперт, ориентируясь на поточную ситуацию, спрогнозировал, какими станут цены на топливо в Украине после 1 июля. По его мнению цены будут выглядеть следующим образом:

Бензин – на 11,2 грн/л (с 47,17 до 58,35 грн/л)

Дизель – на 7,7 грн/л (с 47,43 до 55,10 грн/л)

LPG – на 2,6 грн/л (21,77 до 24,40 грн/л).

Резюмируя все вышесказанно, Куюн отмечает, что сейчас рынок полностью сбалансирован, цена на нефть упала — пора повышать налоги. При этом налоговой следуют быть готовой к борьбе, ведь высокие налоги – риск восстановления схем по уклонению от них.

Напомним, ранее мы писали, почему автогаз и дизель в Украине дешевеют и как это помогает оккупантам.