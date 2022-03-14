Снижение налогов и не только: украинский бизнес получит поддержку в период войны

Ожидается уменьшение НДС до 7% и освобождение от акциза на топливо

После того как Кабмин предоставил пакет решений, которые должны поддержать украинский бизнес во время войны, глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев рассказал о деталях нового законопроекта о поддержке украинцев и бизнеса в период военного положения в стране.

Подробности юрист раскрыл у себя в Facebook.

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Что предполагает этот закон:

Возможность физическим лицам и предприятиям с оборотом до 10 млрд. грн. уплачивать единый налог с оборота в объеме 2% по правилам, установленным для 3-й группы плательщиков единого налога, то есть с освобождением от налога на прибыль, НДС и других платежей.

Для физических лиц-предпринимателей 1-й и 2-й групп уплата единого налога добровольна.

Кроме этого:

определены особенности начисления отдельных налогов и сборов в условиях военного положения, в частности ЕСВ, платы за землю, экологического налога;

уменьшение НДС с 20% до 7% и освобождение от акциза на топливо;

с 20% и освобождение от акциза на топливо; освобождение потребителей от ответственности перед кредитодателем за просрочку исполнения обязательств по договору о потребительском кредите;

за просрочку исполнения обязательств по договору о потребительском кредите; ограничение месячного вознаграждения госслужащих 10-ю размерами минимальной заработной платы;

освобождение от налогообложения НДФЛ помощи пострадавшим от военной агрессии рф.

Напомним, что правительство Украины заявило, что не будет начислять штрафы за просроченную коммуналку в период продолжающегося военного вторжения россии.

Как сообщалось ранее, Минздрав Украины снял ограничения для аптек на продажу препаратов, которые ранее выдавались лишь по рецепту врача. Исключением остаются лишь наркотические и психотропные вещества.