Снижение налогов и не только: украинский бизнес получит поддержку в период войны
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Ожидается уменьшение НДС до 7% и освобождение от акциза на топливо
После того как Кабмин предоставил пакет решений, которые должны поддержать украинский бизнес во время войны, глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев рассказал о деталях нового законопроекта о поддержке украинцев и бизнеса в период военного положения в стране.
Подробности юрист раскрыл у себя в Facebook.
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Что предполагает этот закон:
- Возможность физическим лицам и предприятиям с оборотом до 10 млрд. грн. уплачивать единый налог с оборота в объеме 2% по правилам, установленным для 3-й группы плательщиков единого налога, то есть с освобождением от налога на прибыль, НДС и других платежей.
- Для физических лиц-предпринимателей 1-й и 2-й групп уплата единого налога добровольна.
Кроме этого:
- определены особенности начисления отдельных налогов и сборов в условиях военного положения, в частности ЕСВ, платы за землю, экологического налога;
- уменьшение НДС с 20% до 7% и освобождение от акциза на топливо;
- освобождение потребителей от ответственности перед кредитодателем за просрочку исполнения обязательств по договору о потребительском кредите;
- ограничение месячного вознаграждения госслужащих 10-ю размерами минимальной заработной платы;
- освобождение от налогообложения НДФЛ помощи пострадавшим от военной агрессии рф.
Напомним, что правительство Украины заявило, что не будет начислять штрафы за просроченную коммуналку в период продолжающегося военного вторжения россии.
Как сообщалось ранее, Минздрав Украины снял ограничения для аптек на продажу препаратов, которые ранее выдавались лишь по рецепту врача. Исключением остаются лишь наркотические и психотропные вещества.
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