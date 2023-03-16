Топливное самоубийство: почему автогаз и дизель в Украине дешевеют и как это помогает оккупантам

Дешевизна автогаза и дизеля которому так радуются украинские водители, на деле лишь помогает оккупантам

Падение цен на автогаз, который заметили многие украинские автовладельцы, имеет свою оборотную сторону, ведь произошло это благодаря массовому импорту ресурса из россии, который попадает в Украину в основном через страны Балтии. По подсчетам некоторых экспертов, сегодня до половины всего автогаза на рынке может быть из страны-оккупанта. И это еще не главная проблема рынка, ведь стал появляться и российский дизель.

Цены на автогаз упали, но хорошо ли это?

Как показывают данные портала Минфин, с середины января по середину марта цены на автогаз в Украине упали примерно на четверть, с 28,26 грн за литр 16 января до 22,70 грн за литр 15 марта. Казалось бы, отличные новости для украинских автовладельцев, но есть серьезное "но".

Еще в конце января ряд СМИ сообщили о росте продаж в Украине российского автогаза, попадавшего в страну путем реэкспорта из стран Балтии. Так, как писал Reuters, в 2022 году в балтийские страны было завезено автогаза из россии более чем вдвое больше чем в 2021-м году, к примеру, в Латвии импорт вырос на 77% — до 232 тысяч тонн, в Эстонию на 42% — до 27 тысяч тонн, а в Литву сразу в 8,5 раз – до 72 тысяч тонн.

Такой рост импорта объяснялся сниженной на 150-200 долларов на каждой тонне в сравнении с ценами в Европе, при том что запрета на импорт автогаза в Европу нет вовсе.

Разумеется, такой прирост импорта автогаза особенно в Литву и Латвию просто не мог быть использован на внутреннем рынке обеих стран и потому его излишки были импортированы уже в Украину. По подсчетам издания "Нафторинок", в декабре 2022 года до 15% всего импорта автогаза (15 тысяч тонн) в Украину в этом месяце пришлись на эти две страны, то есть на деле топливо могло иметь российское происхождение.

Как писал Forbes Украина, доля российского автогаза на украинском рынке могла составлять до 20-30%.

Это объяснялось тем, что единственным производителем автогаза в странах Балтии был Мажейкяйський НПЗ в Литве с производственными возможностями, позволявшими экспортировать в месяц до 3 тысяч тонн, при реальном импорте из Литвы и Латвии в 15 тысяч тонн ежемесячно.

Как "бодажят" газ

По словам директора Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, в "чистом" виде по документам российский автогаз в Украину не поступает, но его всегда можно смешать, ведь если в смеси 49% российского топлива, то оно уже не считается из страны-оккупанта.

"Так это трактует европейское законодательство. Правда, есть большие сомнения, что в этих чудо-миксах есть что-то кроме российского. Отдельные партии автогаза оформляются просто на основании паспортов качества латвийских хранилищ, куда помимо российского ресурса больше ничего не поступает", — пишет эксперт на своей странице в Facebook.

Тем не менее, особых вопросов по происхождению газа обычно не задают, ведь, во-первых, он примерно на 300 долларов за тонну дешевле действительно европейского топлива, а во-вторых, формального запрета на экспорт российского автогаза попросту нет. Более того, в Украине после года войны нет даже законодательного запрета на экспорт российских нефтепродуктов.

В итоге, по данным Консалтинговой группы "А-95", до 50% импорта всего автогаза в Украину — это российский автогаз, прикрываемый сертификатами о происхождении из других стран. Причем с рынка из-за российского демпинга приходится уходить другим поставщикам, прежде всего европейским, к примеру, в марте фактически исчез импорт автогаза из Румынии.

Какие компании в "группе риска"

Издание "Нафторинок" составило рейтинг компаний, чей импорт во многом приходится на страны Балтии и может быть представлен тем самым российским топливом, которое затем продается в Украине.

Возглавляют этот рейтинг следующие сети: ОККО, БРСМ-Нафта и Омния Трейд.

Главные импортеры автогаза Источник - Нафторынок

В сети АЗС ОККО заявили, что ничего из Латвии не импортируют, а топливо везут от производителей из европейских стран и Литвы (Мажейкяйський НПЗ принадлежащий польской компании ORLEN).

"Компания ОККО не импортирует горючее из Латвии топливовозами. В последнее время нефтепродукты импортируем в Украину с заводов-производителей Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Греции исключительно железной дорогой и танкерами. И даже в прошлом, импортируя автопоездами для обеспечения рынка горючим в период высокого дефицита, мы проверяли происхождение горючего и сотрудничали только с известными европейскими компаниями, поэтому в отсутствии российского горючего уверены на 100%", — заверили "Телеграф" в "ОККО".

В компании БРСМ-Нафта "Телеграфу" подтвердили, что падение цен связано с переизбытком автогаза на рынке, что и ведет к динамичному, каждые 3-4 дня, снижению цен.

"Мы стараемся приобретать топливо там, где это возможно и среди наших поставщиков страны Балтии, Польша и другие европейские партнеры. Действительно, в 2022-м году в страны Балтии вдвое вырос импорт автогаза и это при том, что их общее потребление равно потреблению одного Киева. Понятно, что эти дополнительные объемы это прежде всего российский газ. Мы стараемся проверять страну, откуда происходит топливо и проверять соответствующие документы, но это никак не регулируется на государственном уровне в законодательном поле. Вероятным решением стало бы введение большой пошлины в случае ввоза в Украину российского автогаза или топлива сомнительного происхождения, что делало бы их импорт невыгодным", — пояснил "Телеграфу" директор по маркетингу и инновациям компании "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук.

Вслед за автогазом идет дизель

Тем временем же ситуация на топливном рынке Украины с засильем российского продукта только ухудшается, особенно после вступления в силу санкций ЕС по отношению к российским нефтепродуктам с 5 февраля. Тогда предельная цена на российский дизель должна была составить 100 долларов за баррель (159 литров).

В результате, как сообщает Сергей Куюн, после 5 февраля российский дизель потек в Украину уже как алжирский, египетский, марокканский или тунисский. Особенно много стало "турецкого", поскольку Турция продолжает покупать и сырую нефть, и нефтепродукты из рф, так в феврале "турецкого" горючего было 50 тыс. т или 10% от общего импорта дизеля Украиной за прошлый месяц.

Начал появляться и ранее экзотический индийский дизель, которого также импортировали до 50 тысяч тонн и именно из Турции, в то же время в Индию идут сотни тысяч тонн российского топлива, и разобраться насколько этот дизель "индийский" — сложно. То есть получается, что только через Турцию Украина может покупать до 100 тысяч тонн российского дизеля в месяц.

Косвенным свидетельством насыщения рынка российским дизелем является снижение цен на АЗС, так по данным того же Минфина, с 16 января по 14 марта дизель в рознице подешевел с 54,45 грн до 48,90 грн. за литр.

"Характерно, что подобные грузы в Европу не проходят. И главный фильтр здесь — банковская система: аналитики отслеживают товарные потоки, обнаруживают токсичные грузы и отказывают в финансировании этих операций. Но уже есть ответ рынка и на это — азиатские и арабские банки. В Европу ты вряд ли уедешь, а вот в Украину – пожалуйста!", — говорит об основном способе проникновения на украинский рынок российского дизеля Сергей Куюн.

Вместе с тем, по словам эксперта, можно не опасаться появления на украинском рынке еще и российского бензина.

"Бензин рф почти не экспортирует, да и надо его для нашего рынка немного, эти объемы мы вполне можем закрыть за счет поставок из Европы", — пояснил "Телеграфу" Сергей Куюн, добавив, что вот количество дизеля будет расти.

Отметим, что цена на бензин марки А-95 в Украине с 16 января также упала – с 50,86 грн до 47,37 грн за литр, или примерно в 1,5 раза меньше чем цены на автогаз и дизельное топливо, то есть наплыва дешевого российского ресурса нет.

Таким образом получается, что в то время как в мире расширяют санкции против оккупантов, и их введения требуют даже традиционные сербские союзники россии, украинцы продолжают покупать кровавое российское топливо, спонсируя свое убийство.

Более того в Украине, по мнению, Бюро экономической безопасности, продолжают процветать сети АЗС принадлежащие россиянам, что сами бизнесмены отрицают.